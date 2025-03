An ninh trật tự Bắt giam đối tượng tàng trữ súng quân dụng trái phép (QNO) - Ông H.K.L (SN 1979, trú thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) bị khởi tố, bắt giam sau khi mua và cất giấu 2 khẩu súng quân dụng cùng đạn để săn bắn thú, không giao nộp cơ quan chức năng.

Công an thi hành lệnh khởi tố, tạm giam ông H.K.L. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố và bắt tạm giam ông H.K.L. về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo điều tra, từ nguồn tin tội phạm được Công an huyện Nam Trà My chuyển giao, Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh và làm rõ hành vi của L.

Cụ thể, vào khoảng năm 2000 và 2009, khi làm rẫy, L. lần lượt mua 2 khẩu súng quân dụng cùng đạn từ hai người lạ mặt để săn bắn thú rừng. Sau đó, đối tượng cất giấu tại kho lúa gia đình ở xã Trà Linh.

Nhiều năm qua, số vũ khí này không được giao nộp cho cơ quan chức năng cho đến khi bị phát hiện. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc vũ khí và các tình tiết liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi phạm tội đều bị xử lý nghiêm.

Người dân đang giữ vũ khí trái phép, dù từ bất kỳ nguồn nào, nên tự giác giao nộp tại cơ quan công an, quân sự hoặc UBND cấp xã gần nhất.