An ninh trật tự Công an huyện Bắc Trà My vận động thu hồi nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ (QNO) - Qua công tác vận động, nhân dân đã chủ động giao nộp nhiều vũ khí gồm súng quân dụng, súng tự chế, pháo, xung điện...

Súng quân dụng do nhân dân giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an huyện Bắc Trà My đã tích cực triển khai lực lượng đến từng thôn, nóc, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và xung điện.

Trong 5 ngày đầu của đợt ra quân, công an huyện đã thu hồi được 1 súng quân dụng K59, 3 súng Kalip, 1 súng hơi cao áp, 5 súng tự chế, 21 viên đạn chì, 1 viên pháo tự chế, 9 bộ xung điện.

Kết quả này thể hiện tinh thần kiên trì, cách làm hiệu quả trong vận động quần chúng nhân dân, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và hung khí nguy hiểm.

Nhiều súng tự chế được người dân đến giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Bắc Trà My kêu gọi cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng đợt cao điểm, phát huy tinh thần cảnh giác và đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, vận động mọi người tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và xung điện, góp phần giữ vững an ninh, tạo điều kiện để nhân dân vui xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc.