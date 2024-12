An ninh trật tự Công an mời làm việc nhóm học sinh đăng ảnh cầm vũ khí tự chế lên mạng (QNO) - Nhóm học sinh đi xe máy cầm vũ khí tự chế chụp ảnh tại cầu Sông Trường (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) đã bị công an mời làm việc, giáo dục.

Công an làm việc với nhóm thiếu niên cầm vũ khí tự chế chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 20/12, lãnh đạo Công an thị trấn Trà My cho hay, qua theo dõi trên không gian mạng, đơn vị này phát hiện tài khoản facebook “S. L.” có đăng hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí tự chế chụp tại cầu Sông Trường thuộc tổ dân phố Đồng Bàu (thị trấn Trà My, Bắc Trà My).

Công an thị trấn Trà My tiến hành nhanh công tác rà soát, truy xét trên địa bàn để làm rõ tính chất, hành vi của các đối tượng có liên quan, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó xác định nhóm học sinh trong ảnh gồm: N.Q.K. (SN 2008), L.V.S. (SN 2008), T.A.Q. (SN 2008) cùng trú tại xã Trà Đông và V.N.H.N. (SN 2007), B.A.D. (SN 2009, cùng trú tại xã Trà Giang, Bắc Trà My).

Bức ảnh nhóm này cầm vũ khí tự chế do L.V.S. đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan công an, qua xác minh, khoảng 22 giờ ngày 13/12, sau khi uống cafe thì nhóm thiếu niên trên trên rủ nhau đi đến cầu Sông Trường để chụp ảnh, đến ngày 18/12 thì L.V.S. đăng lên mạng xã hội. Quá trình làm việc, việc đăng ảnh là do các em này xem và học theo các clip trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.