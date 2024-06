An ninh trật tự Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại Hội An (QNO) - Ngày 21/6, đại diện Công an TP.Hội An cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T.H.P. (SN 1987, trú Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, TP.Hội An) để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy.

Tang vật vụ việc được thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tháng 5/2024, địa bàn xã Cẩm Hà liên tiếp xảy ra hai vụ mất cắp xe máy. Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng trộm cắp 2 xe máy hiệu Yamaha Jupiter và Yamaha PG-1.

Công an TP.Hội An đã chỉ đạo Cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp công an các xã phường truy xét, xác minh. Đến ngày 20/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hội An đã phát hiện, mời đối tượng T.H.P. về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi được xe máy hiệu Yamaha PG-1, màu xanh đen, biển kiểm soát 92BA-058.XX và đang tiếp tục xác minh thu hồi xe máy còn lại.