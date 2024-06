An ninh trật tự Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (QNO) - Ngày 19/6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.N.T. sau khi bắt quả tang đối tượng này tàng trữ trái phép ma túy.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 17/6, tại khối phố Bình Phước (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) Công an thị trấn Tiên Kỳ phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tiên Phước phát hiện, bắt quả tang N.N.T. đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an tạm giữ 1,18g ma túy (heroine), hơn 4 triệu đồng, điện thoại di động, xe máy và một số tang vật khác liên quan.

Đây là thành tích nổi bật của lực lượng Công an thị trấn Tiên Kỳ nói riêng và Công an huyện Tiên Phước nói chung trong đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy - tháng 6 năm 2024.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước thăm, khen thưởng đột xuất Công an thị trấn Tiên Kỳ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/6, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước cũng đã đến thăm và khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an thị trấn Tiên Kỳ trong vụ bắt quả tang đối tượng N.N.T. cùng tang vật.