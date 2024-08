An ninh trật tự Bắt tạm giam 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - Sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke Paris.

Các đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị khởi tố gồm Ca Thành Luân (SN 1995, trú Đồng Sim, Trường Xuân, Tam Kỳ); Đặng Ngọc Hải (SN 2004, trú Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai); Nguyễn Văn Trường (SN 1999, trú thôn Hòa An, Tam Hòa, Núi Thành) và Nguyễn Thị Thùy Năm (SN 2000, trú Phú Phong, An Phú, Tam Kỳ) về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán karaoke Paris (thuộc phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ)

Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 ngày 5/8, tổ công tác Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công an phường An Mỹ tiến hành kiểm tra quán karaoke Paris, phát hiện tại phòng số 7 có 5 người (3 nam, 2 nữ) gồm Ca Thành Luân, Đặng Ngọc Hải, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thùy Năm và L.T.V. (SN 2000, trú Hòa Thượng, Tam Thanh, Tam Kỳ) đang nghe nhạc với âm lượng lớn, trên bàn có 1 ly thủy tinh có bám dính chất ma túy và 1 đoạn ống hút nhựa.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.Tam Kỳ đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Qua test ma túy, công an xác định có Luân, Hải, Năm, Trường dương tính với chất ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và Ketamine. Tiến hành làm việc, 4 đối tượng nêu trên thừa nhận đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.Tam Kỳ đã bắt, khởi tố 7 vụ, 19 đối tượng về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", chuyển Viện KSND thành phố truy tố, TAND TP.Tam Kỳ xét xử với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.