An ninh trật tự

Tuyên phạt hơn 31 năm tù giam đối với 3 bị cáo vì tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(QNO) - Sau một ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, chiều 7/8, TAND huyện Bắc Trà My tuyên án phạt 10 năm 6 tháng tù giam đối mỗi bị cáo Lê Văn Võ (33 tuổi, trú tại tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My và Lê Quang Vũ (31 tuổi) trú tại thôn 1, xã Trà Giáp (Bắc Trà My) về tội tàng trữ trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 10 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Hồng Nhi, 20 tuổi, trú tại thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa (Núi Thành) về tội mua bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.