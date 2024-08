An ninh trật tự Công an Điện Bàn tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến ma túy (QNO) - Lực lượng Công an thị xã Điện Bàn vừa bắt quả tang, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng Trần Sĩ Dũng, Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Đình Khoa (từ trái sang). Ảnh: C.A

Vào lúc 22 giờ ngày 7/8, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Công an phường Điện An bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tại nhà Trần Sĩ Dũng (SN 1986, khối phố Phong Nhất, phường Điện An) có 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng này gồm Trần Sĩ Dũng, Ngô Văn Tuấn (SN 1991, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An), Nguyễn Đình Khoa (SN 1990, thôn Hạ Nông Tây, xã Điện Phước, Điện Bàn), N.L.T. (SN 1983, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An), H.N.D. (SN 1985, khối phố An Bình, phường Minh An, TP.Hội An) và N.Q.D. (SN 1983, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Qua kiểm tra nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ của Trần Sĩ Dũng 2 gói ma túy, Nguyễn Đình Khoa 1 gói ma túy; thu giữ tại hiện trường một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số đồ vật liên quan.

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Trong đó, tạm giữ Trần Sĩ Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,33 gam Methamphetamine cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Nguyễn Đình Khoa bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với 0,58 gam Methamphetamine được thu giữ. Ngô Văn Tuấn bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.