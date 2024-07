An ninh trật tự Bắt tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - Ông P.N.V. (SN 1963, trú thôn Tam Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đã sử dụng địa điểm mình quản lý để cùng 2 thanh niên khác sử dụng ma túy trái phép.

Công an tống đạt các quyết định đối với ông P.N.V. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/7, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông P.N.V. về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào ngày 10/4, Công an huyện Núi Thành phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng N.V.S. (SN 1990, trú thôn Tam Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành) có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại thôn Tam Mỹ.

Qua mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành xác định ông P.N.V. đã sử dụng địa điểm do mình quản lý để cho N.V.S. và N.L.T. (SN 1989, trú thôn Bích Ngô, Tam Xuân 2) sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy với S. và T., có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.