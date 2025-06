An ninh trật tự

Tổ tự quản an ninh trật tự cơ sở thôn Tịch Tây

Ngày 1/7/2024, cùng chung với cả nước Tổ an ninh - trật tự thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa (Núi Thành) ra đời. Qua một năm hoạt động, lực lượng đã thể hiện vai trò then chốt trong việc hỗ trợ công an và chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.