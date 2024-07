An ninh trật tự Tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép ma túy (QNO) - Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An khởi tố, tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Đối tượng Thạch cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng gồm: Ngô Quang Bình (SN 1997; trú tổ 28, Bến Trễ, Cẩm Hà), Phùng Ngọc Quang (SN 2001; trú khối Xuân An, Cẩm Phô, Hội An), bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Thạch (SN 1996, trú tổ 18, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà) bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 14 giờ 10 phút ngày 10/7, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp với Công an xã Cẩm Hà bắt quả tang Ngô Quang Bình đang điều khiển xe mô tô chở Phùng Ngọc Quang đi tìm chỗ để sử dụng ma túy. Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng Bình nhanh chóng vứt một đoạn ống nhựa trong suốt, bên trong có chứa ma túy nhưng không qua mắt được các trinh sát. Hai đối tượng đã khai nhận cùng góp tiền mua ma túy của đối tượng Thạch tại Cẩm Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thạch, thu giữ ma túy cùng tang vật liên quan. Đấu tranh ban đầu, Thạch khai nhận hành vi bán ma túy cho các đối tượng Bình, Quang và một số đối tượng khác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.