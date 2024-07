An ninh trật tự Vào nhà nghỉ “phê” ma túy (QNO) - Kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), công an phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: N.N.M. (SN1992, trú thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng); H.N.D. (SN1998, trú thôn Quảng Huế) và Đ.D.T. (SN1990, trú thôn Phú Mỹ, cùng xã Đại An, huyện Đại Lộc).

Trước đó, vào trưa ngày 5/7, qua kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, công an phát hiện 3 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, cả 3 đều dương tính với ma túy.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với các đối tượng khác trong và ngoài địa bàn huyện Đại Lộc.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc điều tra, xử lý theo quy định.