An ninh trật tự Bị bắt chỉ sau 10 giờ gây án (QNO) - Tr.V.Tr. (SN 1990, trú tại phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) bị bắt chỉ sau 10 giờ gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Đối tượng Tr. bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 6/6, chị Z.T.T.M. (SN 2003, trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) đến công an phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) trình báo về việc chiều cùng ngày, khi đang đi bộ về phòng trọ tại khối phố 5 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) thì bị một nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát giật điện thoại di động Realme C21Y trị giá 4,8 triệu đồng. Công an phường An Sơn đã khẩn trương điều tra, truy xét và xác định đối tượng gây án là Tr.V.Tr.

Chiếc xe máy đối tượng dùng để cướp giật. Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường An Sơn phối hợp Công an phường Phước Hòa và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật. Hiện, vụ việc đang được Công an phường An Sơn củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ điều tra, xử lý theo quy định.