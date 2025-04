Xã hội Hội thi vẽ trang trí nón lá "Ấn tượng Hương Trà" (QNO) - Sáng nay 2/4, tại Vườn Cừa làng Hương Trà (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) diễn ra Hội thi vẽ trang trí nón lá với chủ đề "Ấn tượng Hương Trà" do Hội LHPN, Phòng GD-ĐT và Thành đoàn Tam Kỳ phối hợp tổ chức.

Không gian Vườn Cừa với những chiếc nón lá được trang trí đặc sắc. Ảnh: MỸ LINH

Hội thi mở màn cho chuỗi sự kiện hấp dẫn tại Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025" do UBND TP.Tam Kỳ tổ chức.

Dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ nghiệp dư, gồm hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, giáo viên các cấp học trên địa bàn thành phố, gần 1.000 chiếc nón lá trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động.

Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo qua đôi tay của các cô giáo, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ TP.Tam Kỳ. Ảnh: MỸ LINH - THÚY HIỀN

Trên mỗi chiếc nón lá, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, hay vẻ đẹp bình dị của làng quê Tam Kỳ, sắc vàng rực rỡ của những chùm hoa sưa... được thể hiện tinh tế, đầy sáng tạo và cảm xúc.

Vẽ tranh về làng quê Tam Kỳ. Ảnh: MỸ LINH

Theo bà Nguyễn Thị Kim Yển - Chủ tịch Hội LHPN TP.Tam Kỳ, song hành cùng tà áo dài, nón lá không chỉ là vật dụng thường ngày mà còn là biểu tượng gắn liền với tâm hồn và bản sắc dân tộc Việt.

Vì vậy, thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn tạo một sân chơi ý nghĩa, nơi hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và sự trân quý đối với truyền thống văn hóa dân tộc.

Các đội dự thi khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ, quê hương Tam Kỳ, hoa sưa... trên chiếc nón lá. Ảnh: MỸ LINH - THÚY HIỀN

Không dừng lại ở một cuộc thi nghệ thuật, những chiếc nón lá mang đầy cảm xúc và tâm huyết sẽ tiếp tục xuất hiện trong các không gian trưng bày, triển lãm tại Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025".

Những tác phẩm nghệ thuật được vẽ trên chiếc nón lá. Ảnh: MỸ LINH - THÚY HIỀN

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải A cho đơn vị phường An Xuân và xã Tam Phú; giải B cho phường Hòa Hương và An Mỹ. Ban tổ chức còn trao 4 giải C và 4 giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại.

Ban tổ chức chấm chọn tác phẩm tham gia hội thi. Ảnh: MỸ LINH

Ban tổ chức trao giải A cho đơn vị phường An Xuân và xã Tam Phú. Ảnh: MỸ LINH

Các đơn vị chụp hình lưu niệm với tác phẩm dự thi. Ảnh: MỸ LINH

Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025" chính thức diễn ra từ ngày 10 - 13/4 tại làng sinh thái Hương Trà. Lễ hội với hơn 10 hoạt động đặc sắc như: Công bố điểm du lịch Làng sinh thái Hương Trà; Ngày hội duyên dáng áo dài Việt và vũ điệu Hương Trà; giao lưu các câu lạc bộ cờ tướng; đua xe đạp; đua thuyền; lễ hội hoa đăng "Lung linh Hương Trà", cùng không gian trưng bày sản phẩm OCOP, khởi nghiệp và nông nghiệp thành phố,...

Những chiếc nón lá đẹp mắt này sẽ được trưng bày tại Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025" diễn ra từ ngày 10 - 13/4. Ảnh: MỸ LINH

[VIDEO] - Hội thi vẽ trang trí nón lá do Hội LHPN, Phòng GD-ĐT và Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức: