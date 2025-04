Xã hội TP.Tam Kỳ thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố (QNO) - Chiều nay 23/4, HĐND TP.Tam Kỳ (khóa XII) tổ chức kỳ họp thứ 20 thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn thành phố; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình đầu tư công.

HĐND TP.Tam Kỳ thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn thành phố. Ảnh: XUÂN PHÚ

Theo đó, HĐND TP.Tam Kỳ tán thành chủ trương thành lập thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam (có diện tích tự nhiên là 10.574km2; quy mô dân số: 1.747.147 người) và thành phố Đà Nẵng (có diện tích tự nhiên là 1.292km2; quy mô dân số: 1.318.481 người).

Sau khi hợp nhất, đơn vị hành chính mới lấy tên là thành phố Đà Nẵng; có diện tích tự nhiên là 11.867km2, quy mô dân số là 3.065.628 người. Nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính của đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là thành phố Đà Nẵng.

Về sáp nhập cấp xã trên địa bàn thành phố, thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm phường Tam Kỳ (sáp nhập phường An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân), phường Bàn Thạch (phường Tân Thạnh, Hòa Thuận, xã Tam Thăng), phường Quảng Phú (phường An Phú, xã Tam Thanh, Tam Phú), phường Hương Trà (phường Hòa Hương, An Sơn và xã Tam Ngọc).

Ngoài ra, HĐND TP.Tam Kỳ còn điều chỉnh và bổ sung danh mục một số công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.