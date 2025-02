Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Doanh nghiệp Quảng Nam phía Nam sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư về quê hương

Nhiều kết nối, hướng về quê hương

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Xuân Diện - Chủ tịch Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam cho biết, hội hiện có 300 thành viên chính thức, với các đơn vị trực thuộc như Câu lạc bộ doanh nhân các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Núi Thành, Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức và Bà Rịa - Vũng Tàu...

Những năm qua, Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam tổ chức nhiều hoạt động giao thương, chia sẻ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và hướng về quê hương. Trong đó, hội viên đã đóng góp cho chương trình xóa nhà tạm, thực hiện “Chuyến xe nghĩa tình” đưa bà con về quê đón tết, trao quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành tài trợ các chương trình “Mang xuân về vùng cao”, chương trình gặp mặt Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh hằng năm, trao học bổng cho học sinh đồng hương ở thành phố và tại quê nhà...

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam cũng phối hợp với tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, trong đó có 2 lần phối hợp xúc tiến đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao.

Ông Đỗ Xuân Diện cho rằng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam hoạt động hiệu quả. Thời gian tới, hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để hội viên QNB có cơ hội quay về đầu tư tại tỉnh nhà, đồng thời nâng cao hơn nữa hoạt động kết nối giữa tỉnh với QNB. Ông Diện đề nghị lãnh đạo tỉnh xem QNB như một “cánh tay nối dài” của tỉnh tại khu vực phía Nam trong công tác kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại.

Xúc tiến đầu tư nhiều lĩnh vực

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao hoạt động giao lưu, kết nối của cộng đồng doanh nhân Quảng Nam tại khu vực phía Nam, đặc biệt là các chương trình hướng về quê nhà, đồng hành cùng tỉnh trong xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự đóng góp của Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam là rất lớn. Trong thời gian tới, Quảng Nam đặt mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số mỗi năm, do đó cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân Quảng Nam phía Nam trong lĩnh vực đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ hơn.

[VIDEO] - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam:

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thông tin thêm với Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam, sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp.

Hiện nay, đối với các dự án thành lập khu công nghiệp ở huyện Núi Thành và Thăng Bình, UBND tỉnh đã thành lập các tổ công tác để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cụ thể hóa quy hoạch tỉnh đã công bố. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về một số lĩnh vực đang được xúc tiến đầu tư, với nhiều cơ chế hỗ trợ và khuyến khích dành cho Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam nghiên cứu, như khai thác khoáng sản, sản xuất thủy điện...

Cùng ngày, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương đến thăm và làm việc với Tập đoàn Quảng Thuận Groups. Tập đoàn này do 7 người Quảng Nam sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực điện - năng lượng, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, giáo dục, xuất khẩu lao động… tại Long An, TP.Hồ Chí Minh, Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Quảng Thuận Group trong các chương trình xóa nhà tạm, chống dịch Covid-19, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn với tiềm lực kinh tế hiện có, Quảng Thuận Group cần nghiên cứu đầu tư về quê hương, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Nam.