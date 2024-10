Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Nông Sơn cần hoàn thiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính "hợp lý hợp tình" nhất (QNO) - Ngày 4/10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn.

Tham dự chuyến kiểm tra thực tế có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Trước buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại suối nước nóng Tây Viên, đập thủy lợi Phước Bình (xã Sơn Viên), Dự án trang trại sản xuất heo giống tại xã Quế Lâm và thăm cơ sở sản xuất trầm hương tại thị trấn Trung Phước.

Đề xuất thành lập tổ công tác

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe báo cáo của huyện về tình hình, các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, đối với việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, đến nay huyện Nông Sơn đã hoàn thành các nhiệm vụ, hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo trình cấp có thẩm quyền.

Các cấp ủy đảng luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là chủ trương sáp nhập huyện, xã. Trong 9 tháng, huyện kết nạp 19 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 63,3% so với chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐÔNG ANH

Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng lương thực của Nông Sơn ước đạt 13.965,8 tấn (tăng 1,6% so với năm 2023). Toàn huyện có 5/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 747 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch năm (tăng 11,8% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 453,3 tỷ đồng, đạt 70,07% kế hoạch năm (tăng 12,2% so với cùng kỳ). Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm được 58,9 tỷ đồng (đạt 77,8% kế hoạch tỉnh giao). Tính đến ngày 15/9, đã thực hiện giải ngân và thanh quyết toán đạt 23,3% so với kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Nông Sơn nêu nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính. Liên quan đến công tác sắp xếp ĐVHC, ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn thừa nhận có phát sinh tư tưởng, tâm tư trong cán bộ, đảng viên, nhất là những người có giữ chức vụ. Do đó, mong muốn tỉnh quan tâm sắp xếp, điều động, bố trí hợp lý cán bộ huyện đến công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Ngọc đề xuất tỉnh quan tâm, bố trí một tổ công tác sau khi sáp nhập huyện đặt tại huyện Nông Sơn để tập trung giải quyết những vấn đề người dân lo lắng liên quan đến thủ tục hành chính, chỉnh lý giấy tờ, hồ sơ...

Thực hiện phương án sáp nhập "hợp lý hợp tình"

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính đã phát biểu, giải thích một số kiến nghị của huyện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐÔNG ANH

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng chia sẻ với những tâm tư, lo lắng của cán bộ huyện Nông Sơn, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn tiếp tục rà soát, thực hiện phương án sáp nhập ĐVHC "hợp lý hợp tình nhất".

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐÔNG ANH

Trong đó, cần thực hiện nghiêm quy định trung ương về sắp xếp cán bộ, không để xảy ra tâm tư, mất công bằng. Tăng cường lắng nghe, trao đổi, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư...

Chủ động trao đổi chặt chẽ với lãnh đạo huyện Quế Sơn về phương án sắp xếp, bố trí cán bộ. Tùy trường hợp báo cáo, kiến nghị với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải quyết. Chủ động thông tin, hướng dẫn công dân những điều cần biết sau sắp xếp, nhất là về thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nghe chủ đầu tư báo cáo về Dự án trang trại sản xuất heo giống tại xã Quế Lâm. Ảnh: ĐÔNG ANH

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với những kiến nghị của huyện Nông Sơn tại buổi làm việc. Sở Nội vụ nghiên cứu kiến nghị của huyện về thành lập tổ công tác tại Nông Sơn sau sáp nhập huyện để hỗ trợ người dân.

Trong thời gian đến, huyện Nông Sơn cần tập trung nỗ lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển đảng viên…

Tập trung hỗ trợ các dự án trọng điểm trên địa bàn để đánh thức tiềm năng của Nông Sơn. Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, nhất là việc liên kết các loại hình, điểm du lịch.

Tập trung chỉ đạo đại hội đảng các cấp, nhất là các tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện rà soát chính sách an sinh xã hội; triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống thiên tai...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng huyện Nông Sơn 120 triệu đồng hỗ trợ xóa 2 nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: ĐÔNG ANH

