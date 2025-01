Chính trị Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà và chúc tết trong đêm giao thừa (QNO) - Trong không khí ấm áp của đêm giao thừa, tối nay 28/1/2025 (tức đêm 29 tháng Chạp), đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm, tặng quà và chúc tết tại nhiều đơn vị trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trò chuyện, chúc tết lực lượng CSGT. Ảnh: T.C

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thái Bình, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH đi cùng đoàn.

Tại Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ trong việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón tết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc mừng năm mới, động viên tinh thần các chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác tặng quà cho đại diện Phòng CSGT. Ảnh: T.C

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của lực lượng CSGT, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua, giúp nhân dân vui tết đón xuân trong yên bình. Những đóng góp của CSGT thầm lặng nhưng hết sức ý nghĩa. Mong rằng thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục có những nỗ lực mới, lan tỏa hình ảnh đẹp của CSGT, nghiêm khắc trong tình yêu thương, vì nhân dân phục vụ” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc tết đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam. Ảnh: T.C

Đến thăm Công ty Điện lực Quảng Nam, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong dịp tết, góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự cống hiến âm thầm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành điện.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi, động viên y bác sĩ, nhân viên y tế đang túc trực ngày đêm để chăm sóc bệnh nhân trong dịp tết. Bí thư Tỉnh ủy cũng dành thời gian thăm hỏi và trao quà tết cho các bệnh nhân đang điều trị, chúc họ sớm hồi phục và trở về sum họp cùng gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà động viên một bệnh nhân đang được tiếp nhận cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Ảnh: T.C

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đến thăm và động viên tập thể công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam.

Trong chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trò chuyện và chia sẻ với các công nhân đang làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những đóng góp thầm lặng của lực lượng công nhân môi trường, những người đã hy sinh thời gian đoàn tụ cùng gia đình để phục vụ cộng đồng, mang lại không gian sạch đẹp cho người dân đón tết.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Ảnh: T.C

Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh rằng công việc của các công nhân môi trường không chỉ góp phần tạo nên diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp mà còn mang ý nghĩa xã hội to lớn trong dịp năm mới. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, gửi lời chúc tết đến cán bộ công nhân viên công ty và gia đình trước thềm xuân mới.