Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: "Ủng hộ duy trì Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" (QNO) - Tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng - Mori Takero vào sáng nay 20/5, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh ủng hộ chủ trương tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21 trong năm 2025.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng - Mori Takero trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết về việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thường niên tại Hội An cùng TP.Đà Nẵng và vấn đề đào tạo tiếng Nhật.

Tổng Lãnh sự Mori Takero nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã được tổ chức qua 20 lần và muốn nghe ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về chủ trương tổ chức chương trình lần thứ 21.

Được biết, hiện nay, TP.Hội An đã thông báo với các đối tác Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng… sẽ dừng tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản trong năm 2025 do việc sắp xếp đơn vị hành chính, không tổ chức chính quyền cấp huyện.

Tổng Lãnh sự Mori Takero cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam có sự quan tâm, tổ chức đưa việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật vào trường học. Trước mắt, xem xét tổ chức ở một số trường THPT hàng đầu của tỉnh như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông, Trần Quý Cáp... Hiện nay, ở TP.Đà Nẵng đã có 3 trường THPT và 2 trường THCS đào tạo tiếng Nhật, tại Quảng Nam chưa được triển khai.

Qua nghe ý kiến của Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn Tổng lãnh sự thời gian qua đã phối hợp với chặt chẽ với tỉnh, các địa phương (trong đó có Hội An) tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói, Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản qua 20 lần tổ chức đã thu được nhiều kết quả, góp phần thu hút du khách đến Hội An, đặc biệt để người dân hiểu hơn văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Theo đó, tỉnh ủng hộ ý kiến của Tổng lãnh sự về việc tiếp tục tổ chức chương trình lần thứ 21 trong năm 2025 và sẽ chỉ đạo các cơ quan làm việc, sớm thông tin với các đối tác Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng để có sự chủ động tổ chức.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lùi thời gian tổ chức chương trình vào cuối năm thay vì tổ chức vào tháng 8 như những năm trước. Từ năm 2026, việc tổ chức như thế nào sẽ do lãnh đạo đơn vị hành chính mới quyết định.

"Mặc dù sáp nhập, sắp xếp lại địa giới hành chính, nhưng quan điểm chung là không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa.

Đối với Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, đây không chỉ là hoạt động văn hóa hữu nghị mà cũng là sản phẩm du lịch, cho nên không có trở ngại gì để không duy trì hoạt động này" - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị một số nội dung đến Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng:

Về chương trình đào tạo tiếng Nhật, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sẽ chỉ đạo UBND tỉnh trao đổi, làm việc với Tổng Lãnh sự quán để xem xét đưa vào giảng dạy tiếng Nhật ở một số trường trên địa bàn Quảng Nam theo hướng phù hợp, thuận tiện nhất.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tiếp tục làm cầu nối hiệu quả trong hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, giao lưu với các địa phương, đối tác của Nhật Bản.

Trong đó, có hỗ trợ nguồn lực tài chính, kỹ thuật đối với Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Hội An); tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phát huy các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và hỗ trợ cộng đồng trong phát triển du lịch xanh; kêu gọi các nhà đầu tư, tổ chức phi chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án trên địa bàn Quảng Nam.

"Đà Nẵng và Quảng Nam sau khi hợp nhất trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố có diện tích lớn nhất nước với nhiều tiềm năng, dư địa phát triển trên các lĩnh vực.

Hiện nay, mới có 19 dự án đầu tư trực tiếp Nhật Bản với tổng vốn đầu tư hơn 140 triệu USD tại Quảng Nam. Chúng tôi mong ngài Tổng lãnh sự làm cầu nối kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục quan tâm đầu tư vào Quảng Nam trong thời gian đến" - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.