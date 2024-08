Văn hóa Chặng đường Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản Tròn 20 lần tổ chức, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu và mở ra nhiều cơ hội để Hội An bang giao với các đối tác Nhật Bản.

Đêm khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20. Ảnh: Q.T

Mở ra cơ hội hợp tác

Ông Võ Phùng - nguyên Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An nhớ lại, chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản diễn ra lần đầu tiên vào năm 2003 đúng vào dịp kỷ niệm tròn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Nhưng từ trước đó, giữa Hội An và các đối tác phía Nhật Bản đã khởi xướng và có nhiều sự kết nối để ra đời chương trình này, nhất là vào năm 1998 khi một sự kiện có chủ đề “Cầu nguyện vì hòa bình” diễn ra tại Hội An với nhiều hoạt động mới lạ, đặc sắc.

Ở sự kiện này cũng có sự tham gia của ngài Sugi Ryotaro - nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản và trong thời gian tiếp theo ông là một trong những người đã tích cực thúc đẩy cho việc ra đời chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản.

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024 diễn ra từ ngày 2 - 4/8 với chuỗi hoạt động đặc sắc, nổi bật như: tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; giao lưu bóng chày, bóng đá, boxing, đấu vật biểu diễn; khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu; đua ghe ngang “Hội An - Nhật Bản và du khách”...

Qua 20 lần tổ chức, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” đã mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư giữa TP.Hội An với các cơ quan tổ chức, địa phương của Nhật Bản.

Thông qua Đại sứ quán Nhật Bản, TP.Hội An đã nhận được sự đóng góp trí tuệ và nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức Nhật Bản cho công cuộc bảo tồn đô thị cổ.

Có thể kể đến, như sự phối hợp hỗ trợ trùng tu các ngôi nhà cổ của tổ chức JICA; Công ty TAKARA hỗ trợ xây dựng 3 nhà vệ sinh công cộng trong khu phố cổ; sự cộng tác của Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Nhật Bản; các thành phố: Sakai, Matusaka, Nagasaki, Oda...

Tại sự kiện lần này, Viện Văn hóa Quốc tế, Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa tặng mô hình Chùa Cầu cho Bảo tàng Hội An, đồng thời các bên liên quan tổ chức khánh thành công trình “đại trùng tu” Chùa Cầu. Đây là những minh chứng cho mối giao lưu hữu nghị sâu đậm kéo dài từ quá khứ cho đến ngày hôm nay và sẽ mãi bền chặt trong tương lai.

Lãnh đạo TP.Hội An tặng hoa tri ân các đối tác có nhiều đóng góp cho sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản. Ảnh: Q.T

Cơ duyên bang giao với thành phố Sakai

Không chỉ diễn ra ở Hội An, chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã có 2 lần tổ diễn ra ở “Đất nước mặt trời mọc” vào các năm 2014 và 2024 tại thành phố Sakai (tỉnh Osaka). Cơ duyên này bắt nguồn từ câu chuyện về ngôi mộ của ông Gusoku.

Vào năm 2000, ông Gusoku Takeshi - Chủ tịch Công ty Phân phối hoa quả Shichido biết được tại TP.Hội An có một ngôi mộ mang tên ông Gusoku khi xem chương trình đài NHK.

Sau khi xác nhận đó chính là ngôi mộ của tổ tiên mình, ông Gusoku đã tới Hội An vào tháng 5/2000. Tại đây, ông đã tới thăm chùa Minh Hương Phật Tự và biết được nơi tổ tiên mình được an nghỉ. Ông Gusoku đã rất xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Hội An khi đã luôn chăm sóc, bảo vệ phần mộ của tổ tiên ông.

Sau khi quay lại Nhật Bản, ông Gusoku đã kể lại chuyện này với ông Kato Hitoshi - lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội Giao lưu quốc tế thành phố Sakai (nay đã qua đời).

Ông Kato Hitoshi khi đó là đại biểu HĐND thành phố Sakai rất cảm động và đề nghị với thành phố Sakai thành lập đoàn công tác sang thăm TP.Hội An.

Đoàn công tác với 6 người trong đó có ông Kihara Kesuke (khi đó là trợ lý thị trưởng, sau này là Thị trưởng thành phố Sakai) đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo TP.Hội An. Kể từ đây mối quan hệ giữa Hội Giao lưu quốc tế thành phố Sakai và TP.Hội An đã được bắt đầu và phát triển mạnh mẽ đến hôm nay.

Khi tới thăm Hội An vào năm 2003 và được nghe ban lãnh đạo thành phố nói về kế hoạch tổ chức lễ hội Hội An - Nhật Bản, ông Kato Hitoshi đã đề xuất tổ chức sự kiện này là một sự kiện thường niên và mong mỏi tổ chức lễ hội Hội An - Nhật Bản tại thành phố Sakai.

Nguyện vọng đã trở thành hiện thực khi Lễ hội Hội An - Nhật Bản lần thứ 12 đã được tổ chức tại thành phố Sakai vào ngày 10&11/10/2014.

Đây là lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức ở nước ngoài với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ Hội An, trải nghiệm làm đèn lồng.

Kế thừa tâm nguyện của ông Kato Hitoshi, con cháu ông và các thành viên Hội Giao lưu quốc tế thành phố Sakai trân trọng mối nhân duyên với TP.Hội An đã luôn nỗ lực hết sức mình góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ này.