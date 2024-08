Văn hóa - Văn nghệ Sôi nổi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” (QNO) - Từ chiều 2/8, trên các tuyến đường phố Hội An đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn chào đón sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 20 năm 2024.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro. Ảnh: L.Q



Điểm nhấn của sự kiện chính là “Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro” với đoàn rước trên chiếc Châu Ấn thuyền diễu hành qua một số tuyến đường trong khu phố cổ.

Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro trong tái hiện đám rước. Ảnh: L.Q

Cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, độc đáo như giới thiệu trang phục truyền thống Nhật Bản, trò chơi giải trí, triển lãm búp bê Nhật Bản tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản (số 6, đường Nguyễn Thị Minh Khai) và triển lãm tranh “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” tại nhà số 39, đường Nguyễn Thái Học cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách…

Du khách tham quan triển lãm búp bê Nhật Bản. Ảnh: L.Q

Ngoài ra, các hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhật Bản như vẽ tranh thiếu nhi Hội An - Nhật Bản, hướng dẫn viết thư pháp Nhật Bản, trải nghiệm Trà đạo Nhật Bản, trải nghiệm vẽ gốm sứ Hizen, không gian ẩm thực Nhật Bản, các gian hàng phụ kiện và xúc tiến du lịch Nhật Bản, chụp ảnh check-in... cũng đồng loạt diễn ra trong chiều 2/8.

Di tích Chùa Cầu đã sẵn sàng cho lễ khánh thành chiều mai 3/8. Ảnh: L.Q

Diễn ra từ ngày 2 - 4/8 tại Khu phố cổ và Công viên Hội An, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” được tổ chức định kỳ tháng 8 hằng năm tại thành phố Hội An nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa Hội An - Nhật Bản, quảng bá di sản văn hóa thế giới Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đông đảo người dân, du khách tìm hiểu về du lịch Nhật Bản. Ảnh: L.Q

Du khách tham gia các trò chơi giải trí. Ảnh: L.Q

Giới thiệu các điểm đến Quảng Nam tại sự kiện. Ảnh: L.Q