Chính trị Nguyên Đại sứ Đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản thăm Hội An (QNO) - Ông Sugi Ryotaro - nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, hiện là Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản vừa đến thăm Hội An và tham dự một số hoạt động trong chương trình sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20.

Ông Sugi Ryotaro (thứ ba từ phải sang) thăm Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An.Ảnh: PHAN SƠN

Ông Sugi Ryotaro là nghệ sĩ Nhật Bản có nhiều đóng góp nổi bật đối với mối quan hệ giao văn hóa, tình hữu nghị giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng.

Ngày 15/5/2007, ông Sugi Ryotaro được bổ nhiệm làm Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, nhiệm kỳ 22/5/2007 - 31/12/2008 và được gia hạn vào tháng 12/2008. Ngày 15/10/2009, ông Sugi Ryotaro được sửa đổi chức danh thành "Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản", sau đó được gia hạn thêm 6 lần vào tháng 7/2010, 6/2011, 6/2012, 5/2014, 4/2016, 5/2018.

Năm 1998, trong lần đầu đến Hội An, cùng với nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản như cờ cá chép, búp bê Nhật Bản, chuông gió Edo, và đặc biệt là món quà hết sức có ý nghĩa là một chiếc xe cấp cứu hiện đại, ông Sugi Ryotaro đã cùng với TP. Hội An tổ chức Lễ hội hòa bình - tiền thân của lễ hội “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”.

Trao tặng ấn phẩm “Tu bổ di tích Chùa Cầu” cho các đại biểu, trong đó có ông Sugi RYotaro.Ảnh: PHAN SƠN

Trong lần trở lại Hội An này, nguyên Đại sứ Đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro đã đến thăm Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An, thực hiện nghi thức kéo cờ cá chép và tham dự lễ khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Ông Sugi Ryotaro bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được chứng kiến dự án trùng tu di tích Chùa Cầu được thực hiện thành công và gửi lời chúc mừng đến các đại biểu Nhật Bản, Việt Nam và người dân Hội An.