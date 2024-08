Văn hóa Khai mạc Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 (QNO) - Tối 2/8, tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) diễn ra lễ khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024.

Một tiết mục văn nghệ tại trong lễ khai mạc. Ảnh: P.V

Tham dự chương trình có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội...

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của phía Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham dự chương trình. Ảnh: P.V

Về phía Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và có truyền thống quan hệ giao lưu hữu nghị khá lâu đời. Thành phố Hội An - Quảng Nam được biết đến là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua hoạt động giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An vào các thế kỷ 17, 18 cũng như mối lương duyên tốt đẹp trong lịch sử giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro - người tỉnh Nagasaki. Tiếp nối chặng đường hơn 400 năm trong lịch sử, quan hệ giữa Nhật Bản và Hội An ngày nay luôn được các thế hệ kế thừa và vun đắp thông qua hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được thiết lập giữa Hội An và các tổ chức, địa phương của Nhật Bản. Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức thường niên, liên tục từ năm 2003 đến nay.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: P.V

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần này, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần thứ 20 thành phố Hội An và các đối tác phía Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức và doanh nghiệp từ phía Nhật Bản lẫn Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham gia của ngài Sugi Ryotaro - nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, người đã có đóng góp quan trọng cho việc khởi xướng hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản hằng năm tại Hội An, kể từ năm 2003 đến nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng (giữa) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo TP.Hội An và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: P.V

"Ngoài các hoạt động đã trở thành dấu ấn riêng và là sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc qua các lần tổ chức, sự kiện năm nay còn được bổ sung thêm nhiều chương trình, hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn với nhiều sắc màu văn hóa. Dịp này thành phố sẽ tổ chức lễ khánh thành Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu - một minh chứng đậm nét cho sự hợp tác trên lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá và là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Hội An, Việt Nam - Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại và tương lai", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero phát biểu tại chương trình. Ảnh: P.V

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cá nhân, tổ chức đã góp sức cho việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản và Hội An từ trước tới nay, đặc biệt là những người đã nỗ lực hết mình để duy trì tổ chức sự kiện này ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

"Tôi cho rằng động lực giúp sự kiện có thể được tổ chức 20 lần liên tục như thế này là mong muốn chung của cả Nhật Bản và Hội An là trân trọng, gìn giữ lịch sử. Nằm trong chuỗi sự kiện, vào sáng mai sẽ diễn sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản – Hành trình kết nối văn hóa” và công chiếu vở Opera “Công nữ Anio”. Đây là câu chuyện tình yêu cách đây khoảng 400 năm giữa ARAKI Sotaro, chàng thương nhân đến từ Nagasaki và công nữ Ngọc Hoa – công chúa triều Nguyễn", ông Mori Takero nói.

Màn trình diễn sôi động của nhóm nhạc đến từ Nhật Bản nữa. Ảnh: P.V

Cũng tại lễ khai mạc đã diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như múa rắn Kagura, các ca sĩ nổi tiếng như: Hiền Thục, Phạm Đình Thái Ngân, nhóm nhạc Kolme, Anirock đến từ Nhật Bản cùng với các tiết mục truyền thống của Hội An...

Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/8.