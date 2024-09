An ninh trật tự Biến tướng đánh bạc núp bóng “lô tô online” Hiện nay, “lô tô” online xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, mà thực chất là biến tướng của nạn đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Một phiên live "lô tô online" của các đối tượng trên Facebook bằng tài khoản có tên "Linh Màu". Ảnh chụp từ màn hình

Công an huyện Hiệp Đức cho biết vừa làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc “lô tô online”. Theo đại diện Công an huyện Hiệp Đức, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện phát hiện trên địa bàn nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc trực tuyến thông qua việc mua số lô tô tại các phiên livestream trên Facebook có tên “Linh Màu”.

Các video còn lưu giữ trên facbook này cho thấy, trong một buổi livestream chơi lô tô của “Linh Màu”, chủ tài khoản facebook này chuẩn bị sẵn một xấp giấy được đánh số thứ tự từ 1 đến 20, bên cạnh là hộp đựng 20 viên bi nhỏ cũng được đánh số tương ứng. Người tham gia chỉ cần bỏ ra 20 nghìn đồng để mua một trong 20 con số mà mình thích và được mua nhiều số.

Hai đối tượng L. và D. cùng tang vật vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: T.P

Số tài khoản ngân hàng được đăng tải, thông báo công khai trong suốt buổi livestream của“Linh Màu”. Người chơi chuyển khoản mua số, sau đó căn cứ vào tin nhắn chuyển khoản, nhà cái sẽ điền tên 20 số đã lần lượt được người chơi mua.

Bán hết 20 số, “nhà cái” bắt đầu lắc hộp chứa 20 viên bi, chọn ra người sở hữu số tương ứng viên bi cuối cùng để trúng thưởng. Người trúng thưởng được nhận 350 nghìn đồng, riêng “nhà cái” sẽ giữ lại 50 nghìn đồng sau một lượt xổ.

Trong một buổi livestream của “Linh Màu” dài gần 2 giờ đồng hồ, “nhà cái” tổ chức chơi 7 ván. Trong đó, ba lượt đầu tiên, mỗi số bán ra với giá 20 nghìn đồng, người trúng thưởng nhận 350 nghìn đồng.

Ở những lượt còn lại, giá mỗi số bán ra được tăng lên 25 nghìn đồng, tiền trúng thưởng tăng tương ứng 400 nghìn đồng, nhà cái giữ lại 100 nghìn đồng mỗi lượt xổ. Nhiều người chơi rất háo hức, liên tục chuyển khoản mua số. Sau mỗi ván kết thúc, người chơi trúng thưởng sẽ nhận được tiền chuyển khoản qua giao dịch trực tuyến của các ngân hàng.

Phát hiện hình thức chơi lô tô trên Facebook “Linh Màu” có dấu hiệu biến tướng đánh bạc trái phép, dù mới “manh nha” xuất hiện trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Đức đã lên kế hoạch triệt xóa.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/8, tại tiệm nail “D.D.” thuộc khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình, tổ công tác Công an huyện Hiệp Đức đã đột nhập và bắt quả tang T.T.Y.L. (SN1998) và D.T.M.D. (SN1994, cùng ngụ khối phố An Tây) đang livestream “lô tô trúng thưởng” trên Facebook qua tài khoản “Linh Màu”.

Các bài viết của đối tượng quảng cáo về hình thức lô tô online trên trang cá nhân có tên Linh Màu. Ảnh chụp màn hình

Thời điểm bắt quả tang, 2 đối tượng đang tổ chức cho 133 lượt người chơi đánh bạc trực tuyến. Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền mặt gần 3,4 triệu đồng cùng tiền chuyển khoản và nhiều thiết bị, tài liệu của các đối tượng tổ chức đánh bạc. Hiện, L. và D. đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan chức năng cho hay “lô tô online” là hình thức đánh bạc xuất hiện trên một số nền tảng mạng xã hội hiện nay. Khác biệt với lô tô truyền thống thường đi kèm biểu diễn nghệ thuật giải trí và tặng quà bằng hiện vật có giá trị tinh thần là chính, “lô tô online” là hình thức đánh bạc trá hình, có thể bị khởi tố về tội đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội nên đặc biệt tỉnh táo, không tham gia cá cược thông qua “lô tô online” và các hình thức tương tự trên mạng xã hội để tránh “tiền mất, tật mang”.