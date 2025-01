Giao thông - Xây dựng Bố trí hơn 11,5 tỷ đồng sửa chữa mặt đường ĐT609 (QNO) - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam - ông Văn Anh Tuấn đã ký ban hành quyết định sửa chữa mặt đường hư hỏng đoạn km0+000 - km1+000, km14+300 - km15+280, nút ngã tư Ái Nghĩa và sửa chữa cầu Lộc Mỹ thuộc tuyến ĐT609.

Nền, mặt đường nút giao ngã tư Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) sẽ được sửa chữa lớn. Ảnh: C.T

Mục tiêu đầu tư sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, duy trì hiệu quả khai thác của công trình.

Đối với các đoạn km0+000 - km1+000 (đầu tuyến qua phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) và km14+300 - km15+280 (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), phạm vi mặt đường hư hỏng rạn nứt mai rùa nặng, lún vệt bánh xe sẽ được cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng với chiều sâu 18cm, tưới dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn sau đó thảm 1 lớp bê tông nhựa dày 5cm. Tổng diện tích sửa chữa 10.999,05m2.

Phạm vi mặt đường hư hỏng rạn nứt nhẹ sẽ tiến hành tưới dính bám bằng nhũ tương nhựa đường, sau đó thảm 1 lớp bê tông nhựa dày 5cm kết hợp bù vênh mặt đường cũ với diện tích sửa chữa 7.818,94m2.

Tại nút giao đầu tuyến (giao giữa quốc lộ 1 cũ với đường Phan Thúc Duyện, phường Vĩnh Điện), mặt đường bê tông nhựa cũ hư hỏng sẽ bị đào bỏ dày 12cm, tưới thấm bám bằng nhựa tiêu chuẩn và hoàn trả thảm bê tông nhựa dày 7cm. Sau đó, tưới dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn, thảm 1 lớp bê tông nhựa dày 5cm với tổng diện tích sửa chữa 175,80m2.

Rất đông phương tiện hỗn hợp lưu thông qua ngã tư Ái Nghĩa. Ảnh: C.T

Đối với nút giao tại ngã tư Ái Nghĩa (giao nhau giữa ĐT609 với ĐT609B qua thị trấn Ái Nghĩa), phạm vi mặt đường hư hỏng rạn nứt nhẹ sẽ tưới dính bám bằng nhũ tương nhựa đường tiêu chuẩn, sau đó thảm 1 lớp bê tông nhựa dày 5cm kết hợp bù vênh mặt đường cũ với diện tích sửa chữa 575,13m2.

Mặt đường hư hỏng rạn nứt mai rùa nặng, lún vệt bánh xe sẽ được đào bỏ dày trung bình 25cm, hoàn trả lớp móng cấp phối đá dăm dày 18cm, tưới thấm bám bằng nhựa tiêu chuẩn và thảm bê tông nhựa dày 7cm; tưới dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn rồi thảm 1 lớp bê tông nhựa dày 5cm với diện tích sửa chữa 698,70m2.

Ngành chức năng Quảng Nam cũng cho sửa chữa cầu Lộc Mỹ tại km20+795, qua địa bàn xã Đại Quang (huyện Đại Lộc). Theo đó, thay thế các khe co giãn bị hư hỏng bằng khe co giãn dạng ray, chiều rộng làm việc 5cm. Sửa chữa đầu dầm thép chủ chữ I và dầm ngang. Sửa chữa một số vị trí lan can tay vịn bị hư hỏng; sơn mới lại toàn bộ trụ lan can tay vịn cầu. Bổ sung ống thoát nước mặt bị hư hỏng dọc hai bên cầu.

Ông Văn Anh Tuấn cho biết, dự án thuộc loại sửa chữa công trình giao thông đường bộ. Tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế chi hoạt động bảo trì đường bộ (ngân sách nhà nước). Tiến độ thực hiện dự án năm 2024 - 2025.