Quy hoạch - Đầu tư Các dự án thủy lợi thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội: Quảng Nam nỗ lực về đích đúng hạn Các chủ đầu tư 3 dự án thủy lợi thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cam kết sẽ hoàn thành dự án, giải ngân 100% vốn được giao khi thời hạn kết thúc dự án vào ngày 31/12/2024.

Bờ biển từ UBND phường Cẩm An đến An Bàng đã trở lại như ban đầu.

Đẩy nhanh tiến độ

Hàng ngàn khối haro lần lượt rời “cảng cạn” dưới chân phía nam cầu Cửa Đại về lắp đặt trên lớp kè bằng đá hộc làm nền móng cho kè biển Cẩm An - An Bàng (Hội An). Chủ thầu cung cấp đá hộc cho biết chỉ còn 2 sàn lan nữa thôi là đủ vật liệu để làm móng kè cho cả khu vực.

Đổi thay đáng ngạc nhiên xuất hiện nơi bờ biển từ UBND phường Cẩm An đến An Bàng là những hốc cát sâu hoắm bên cạnh móng, tường các khu du lịch và những ngôi nhà nứt toác, chênh vênh bên mép nước đã thay bằng bãi cát dài, rộng. Trên mặt bãi cát này, dân địa phương đã dựng trụ phơi lưới, sắp thúng chai, còn chủ nhà hàng thì xếp ghế chờ khách...

Ông Lê Biếc (Thịnh Mỹ, Cẩm An) - chủ căn nhà bên bờ biển bị xói tận chân tường cho biết bờ biển đã được nới rộng đến gần 100m là điều đáng mừng.

Kỹ sư Đỗ Tô Văn - Chỉ huy trưởng công trình kè biển Cẩm An - An Bàng nói, nhà thầu đã thi công song song đê ngầm và tạo bãi. Khối lượng thực hiện đã đạt 95% giá trị hợp đồng, sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/9/2024.

Dân địa phương đã tái hoạt động du lịch sau nhiều năm bị gián đoạn vì bãi biển sạt lở

Khu dân cư Bằng La (Trà Leng, Nam Trà My) dựng trên khu đất rộng 6ha ven bờ sông Leng đã được “ôm trọn” giữa các đoạn tuyến kè. Hơn 40 hộ đồng bào Bh’noong thoát khỏi nạn lở đất kinh hoàng hồi cuối tháng 10/2020 đã có thể yên tâm định cư trên vùng đất mới (chưa kể quỹ đất còn đủ để tiếp nhận thêm 40 hộ dân nữa đến tái định cư).

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nói đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã thi công hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết ban đầu, chuẩn bị mời cơ quan chuyên môn kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Phần khối lượng bổ sung cho dự án đã hoàn thành công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu xây lắp, tiến hành thi công phần khối lượng bổ sung. Thời gian được thực hiện từ ngày 14/8 đến 12/11/2024.

Các dự án hồ chứa nước nơi góc núi đang băng về đích trước hạn. Tháng 6/2024 hồ chứa nước Đập Quang (Tam Nghĩa, Núi Thành) đã được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Hai hồ Đá Chồng (Quế Xuân 2), 3/2 (Duy Sơn, Duy Xuyên) sẽ kịp bàn giao vào đầu tháng 9/2024. Hồ Nước Rin (Trà Giáp, Bắc Trà My) đã hoàn thành cơ bản các hạng mục đầu mối, nạo vét lòng hồ. Nhà thầu, chủ đầu tư đang hoàn thiện để tổ chức nghiệm thu hoàn thành, sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng ngay trong tháng 9 này.

Sẽ giải ngân hết vốn

Bộ KH&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ, không giải ngân hết số vốn đã giao của chương trình này.

Các hồ chứa nước đã hoàn thành.

Vì vậy, UBND tỉnh đã buộc các chủ đầu tư trước ngày 31/12/2024 phải giải ngân hết toàn bộ kế hoạch vốn. Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH&ĐT nói các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại trong mùa nắng ráo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Lập hồ sơ, thủ tục nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn và quyết toán dự án hoàn thành.

Chỉ 5 tháng nữa là kết thúc, trong khi mùa mưa bão đã gần, nhưng chủ đầu tư các dự án thủy lợi thuộc chương trình này cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ và giải ngân toàn bộ số vốn đã được giao.

Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, Hội An)”.

Nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục còn lại

Kết cấu kè ngầm sẽ được bù cao độ bằng đá bị xói sâu, bảo đảm an toàn, tính ổn định cho tuyến đê, tăng độ dốc bờ biển lên 3,25%. Tỷ lệ giải ngân dự án này đã hơn 70,7% (148,6/210 tỷ đồng).

Còn dự án các hồ chứa nước thì đang thực hiện thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung cho hồ chứa 3/2 (Duy Sơn, Duy Xuyên); thi công vào đầu tháng 9 và hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2024. Tỷ lệ giải ngân dự án này đã đạt hơn 86,5% (gần 47,6/55 tỷ đồng).

“Không khó khăn, không vướng mắc, hy vọng hai dự án sẽ về đích, sẽ giải ngân toàn bộ 100% vốn trước 31/12/2024” - ông Điềm nói.

Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La (Trà Leng, Nam Trà My) cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Vướng mắc đáng chú ý là quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp phần điều chỉnh, bổ sung cần thời gian để thực hiện các công tác mời thầu, xét thầu ảnh hưởng đến quá trình triển khai, thực hiện dự án.

Việc triển khai thi công phần điều chỉnh, bổ sung nằm trong quý III/2024 và đầu quý IV/2024 (khoảng thời gian khu vực này thường xảy ra mưa dông, lũ quét sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công). Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Mẫn, dự án đã giải ngân thanh toán 95% giá trị khối lượng của tất cả gói thầu tư vấn và cả gói thi công xây lắp.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán để thực hiện thanh toán 100% giá trị hợp đồng (sau khi có biên bản nghiệm thu và thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

Riêng dự án đang triển khai thi công gói thầu xây lắp bổ sung, cuối tháng 8/2024 giải ngân thêm khoảng 2,5 tỷ đồng, đến tháng 11/2024, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt 100% thì khả năng giải ngân thêm khoảng 6,5 tỷ đồng nữa. Sau khi được cơ quan thẩm quyền thẩm tra phê duyệt, sẽ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn.