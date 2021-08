Bắc Trà My vào nhóm đầu cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa công bố kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, lần đầu tiên huyện Bắc Trà My đứng vào nhóm đầu, chỉ sau Tam Kỳ và Thăng Bình, với 81,20 điểm.

Huyện Bắc Trà My đã kết nối hội nghị trực tuyến với 4 cấp trung ương - tỉnh - huyện - xã. Ảnh: N.Đ

Bước nhảy vượt bậc

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của các địa phương trong năm 2020 là nội dung quan trọng, quyết định đến Chỉ số CCHC, điểm số đạt được và vị trí xếp hạng của từng địa phương. Phân tích theo từng chỉ số thành phần ghi nhận, huyện Bắc Trà My đạt Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành xếp vị trí thứ ba, với 84,11 điểm, sau hai địa phương Thăng Bình (84,56 điểm) và Điện Bàn (84,30 điểm).

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 đã có sự thay đổi ở nhóm 5 vị trí dẫn đầu so với năm 2019. TP.Tam Kỳ vươn lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm đạt được là 84,79 điểm, cao hơn 8,27 điểm so với mức trung bình (76,52). Lần lượt huyện Thăng Bình đứng ở vị trí thứ 2 với 81,87 điểm và huyện Bắc Trà My xếp vị trí thứ ba với 81,20 điểm.

Ở Chỉ số thành phần cải cách tài chính công, huyện Bắc Trà My vươn lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, đạt 94,43 điểm. Tại tiêu chí văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, huyện Bắc Trà My cũng đạt điểm đánh giá cao nhất 96,82 điểm...

“Năm 2018, huyện Bắc Trà My xếp hạng thứ 18/18 địa phương, năm sau vươn lên vị trí thứ 12 và năm nay xếp thứ 3, cũng là lần đầu tiên nằm trong nhóm 5 địa phương cấp huyện đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020. Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng trong tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC thời gian qua tại địa phương này” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhận xét.

Chia sẻ về những nỗ lực của địa phương nhằm cải thiện Chỉ số CCHC năm sau cao hơn năm trước, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, thời gian qua, huyện luôn nỗ lực thực hiện tốt 9 chỉ số thành phần để cải thiện năng lực cạnh tranh theo quyết định của UBND tỉnh, gồm: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu, tiếp cận đất đai. Nhờ vậy, Chỉ số CCHC huyện Bắc Trà My trong ba năm vừa qua đã được cải thiện theo hướng tích cực.

Đối với Bắc Trà My, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ CCHC luôn được chú trọng. Trong đó, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chủ yếu là gửi tin trên cổng thông tin điện tử huyện. Với người dân và doanh nghiệp tuyên truyền bằng hình thức niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) và quy trình giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; tại cơ quan, đơn vị...

“Trên cơ sở kết quả CCHC của năm, lãnh đạo huyện tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá rút kinh nghiệm, bàn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp đến. Đặc biệt, lãnh đạo huyện yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại thông báo kết luận đối với từng đơn vị về kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC” - ông Vũ nói.

Nâng cấp hạ tầng thông tin

Đánh giá về kết quả sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, Huyện ủy đã ban hành bộ TTHC của các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Theo đó, đề ra 70 nội dung, đầu việc, thời gian giải quyết các TTHC của cơ quan, đơn vị mình với các tổ chức, cá nhân đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung đầu việc thực hiện nhanh nhất không quá 2 ngày và chậm nhất không quá 20 ngày.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My đánh giá, từ khi ban hành bộ TTHC, công tác CCHC trong các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực về chất và lượng. Thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân đã được rút ngắn đáng kể, đúng theo quy định đặt ra và hiệu quả, hiệu lực giải quyết các TTHC của từng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy được nâng lên.

Ở khối nhà nước, hạ tầng thông tin dùng chung của huyện đã được nâng cấp, bước đầu đáp ứng nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được an toàn, thông suốt. Có 100% cơ quan, địa phương được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng nội bộ; tất cả cán bộ, công chức, viên chức được cấp chữ ký số theo thẩm quyền. Hệ thống hội nghị trực tuyến đã được triển khai đến 13/13 xã, thị trấn, thực hiện kết nối trực tuyến 4 cấp.

Theo ông Thái Hoàng Vũ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của huyện đã được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã. Địa phương đã thực hiện kết nối, liên thông và trao đổi văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của huyện với cấp trên qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bên cạnh đó, phần mềm nhắc việc được triển khai để kiểm soát, quản lý toàn bộ các công việc được giao giải quyết, có thời hạn cụ thể, giúp cho UBND huyện theo dõi, đôn đốc và nhắc việc trên phạm vi toàn huyện, hạn chế đến mức thấp nhất các công việc tồn đọng, trễ hạn.

“Sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung để giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cơ quan hành chính các cấp giải quyết được hơn 14.600 hồ sơ; tạo lập hồ sơ điện tử, xử lý, quản lý trực tuyến, theo dõi được toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ. Các bộ phận một cửa đều xây dựng, thực hiện đảm bảo phương châm hành động: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” - ông Vũ chia sẻ.