Chính quyền - đoàn thể Quảng Nam thi đua cải cách hành chính Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” nhằm tạo sự chuyển biến trong cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu phong trào thi đua CCHC năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN

Năm 2024, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của Quảng Nam luôn duy trì trong tốp 20 trở lên.

Tính đến ngày 23/12/2024, Quảng Nam đạt 84,2/100 điểm, xếp hạng 16/63 tỉnh thành; trong đó chỉ số “Tiến độ giải quyết” nằm trong nhóm “tốt”, đạt 93,08%.

Nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả

Ông Trình Minh Đức - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi với nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Năm 2024, triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nhân rộng nhiều mô hình, giải pháp mới trong công tác CCHC. UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn đề nghị áp dụng, nhân rộng 16 mô hình, sáng kiến, cách làm hay.

TP.Hội An có 2 mô hình tiêu biểu được tỉnh đề nghị nhân rộng gồm “Zalo OA TP.Hội An kết nối chính quyền với người dân”; Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, chuyển đổi số để thực hiện thanh toán gạch nợ tự động các khoản dịch vụ ở chợ Hội An.

Hội An cũng là địa phương dẫn đầu nhóm các huyện đồng bằng về Chỉ số CCHC năm 2024. Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, năm 2024 UBND thành phố đã sử dụng kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xem xét xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân hàng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương. Điều này đã tạo tính chủ động cũng như giám sát kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị.

Trong năm 2024, TP.Hội An đã tiếp nhận 31.022 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,17%; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt hơn 100%; tỷ lệ văn bản sử dụng chữ ký số đạt hơn 98%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 93% (bao gồm một phần và toàn trình)…

Tại Sở Xây dựng, năm 2024 toàn ngành có 9 sáng kiến/giải pháp mới trong CCHC, trong đó có 3 sáng kiến/giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tỷ lệ giải quyết TTHC sớm đạt gần 99,99% trên tổng số hơn 60 nghìn hồ sơ Sở Xây dựng đã tiếp nhận năm 2024. Ngoài ra, tất cả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của sở được số hóa, lưu trữ, tái sử dụng kết quả theo quy định (năm 2024, sở đã số hóa hơn 52 nghìn kết quả giải quyết TTHC).

Đạt được kết quả trên, Sở Xây dựng đã phát huy vai trò của kiểm soát nội bộ, kiểm soát chéo trong công tác CCHC, giải quyết TTHC. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; ban hành quy trình giám sát thực hiện nhiệm vụ với tinh thần xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Quyết liệt xây dựng cơ sở dữ liệu

Năm 2025, Sở Nội vụ đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC. Trong đó, các sở, ngành, địa phương rà soát, có giải pháp cụ thể, thiết thực tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Từng đơn vị tham mưu phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý...

Người dân giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quế Sơn. Ảnh: TÂM ĐAN

Đánh giá cao sự nỗ lực, chung tay của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu mong muốn trong năm 2025, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thi đua, học hỏi xây dựng nền hành chính Quảng Nam ngày càng “tinh gọn, thân thiện, mang lại hiệu quả cao”.

“Tinh thần là cả xã hội, cả hệ thống chính trị làm CCHC. Tôi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường theo dõi, kiểm soát công tác CCHC bằng hệ thống công nghệ để tạo tính so sánh, thi đua, học hỏi lẫn nhau” - ông Bửu nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Quảng Nam đang tiến tới “Hành chính công chủ động” - chủ động cung cấp dịch vụ cho người dân. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL). Toàn tỉnh cần thực hiện tốt đợt cao điểm 90 ngày xây dựng CSDL do UBND tỉnh phát động. Hàng tuần, cơ quan tham mưu cần cập nhật tiến độ của từng ngành để tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nhắc lại kinh nghiệm qua đợt cao điểm 20 ngày số hóa dữ liệu hộ tịch, ông Bửu nhấn mạnh: “Tỉnh phát động 20 ngày nhưng mình làm chỉ 10 ngày đã hoàn thành dữ liệu hộ tịch. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta làm được, làm rất tốt nhưng lại không làm. Các ngành xây dựng CSDL phải kết nối được với VNeID chứ không phải để trong… kho. Trước mắt phải tập trung hoàn thành dữ liệu đất đai trước tháng 6/2025; dữ liệu học bạ điện tử trong tháng 4/2025; dữ liệu bệnh án điện tử trước 30/9/2025”….