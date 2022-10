Bưu điện và Công an Quảng Nam hợp tác chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính

(QNO) - Sáng nay 27/10, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam thay mặt 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua hệ thống bưu điện.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VINH ANH

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 4927 (ngày 1/7/2022) của Bộ Công an gồm 129 TTHC thuộc 9 lĩnh vực của ngành công an, bao gồm: quản lý xuất nhập cảnh; phòng cháy chữa cháy; quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; khiếu nại, tố cáo; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý con dấu; đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý cư trú.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VINH ANH

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện và Công an tỉnh nhằm hướng đến sự thuận tiện, giảm thời gian, chí phí trong giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị trong phục vụ mục tiêu chung của tỉnh về chuyển đổi số. Thời gian đến, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp, trao đổi để bảo đảm cung cấp dịch vụ an toàn, bảo mật, ổn định, đem lại sự hài lòng cho nhân dân.

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam phát biểu. Ảnh: VINH ANH

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam nhấn mạnh, với kinh nghiệm triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thời gian qua, Bưu điện Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức phục vụ tốt nhất dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện cho Công an tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thay mặt Bưu điện Quảng Nam, ông Hùng mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực cùng những ý kiến góp ý, phản ánh kịp thời trên tinh thần hợp tác đầy trách nhiệm và vì mục tiêu chung của 2 ngành công an và bưu điện từ tỉnh đến huyện và xã.