Cấp tỉnh giải quyết trước và đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 99,95%

(QNO) - Trong tháng 10, cấp tỉnh đã giải quyết trước và đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 99,95%, chỉ có 2 hồ sơ trễ hạn.

Đó là con số được đại diện Sở Nội vụ đưa ra tại cuộc họp định kỳ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ công tác Đề án 06 tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì vào chiều nay 13/11.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Nội vụ cho hay UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của 12 đơn vị (Công Thương, Nội vụ, Thông tin và truyền thông, GD-ĐT, VH-TT&DL, TN-MT, Ngoại vụ, Thanh tra, Ban Dân tộc).

Lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 4 huyện miền núi Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn. Ảnh: P.T

Theo đó, cấp tỉnh đã giải quyết trước và đúng hạn 7.502 hồ sơ, chỉ có 2 hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết đạt 99,95%, tăng so với tháng 9 (99,59%). Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến hơn 6.700 hồ sơ (chiếm 91,73% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận).

Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, tổng số hồ sơ tiếp nhận hơn 17.500 hồ sơ, trong đó đã giải quyết hơn 8.900 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt hơn 75%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến đạt hơn 5.200 hồ sơ (chiếm 48,13% tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng 4,88% so với tháng trước). Các địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100% gồm Nam Trà My, Tây Giang. Các địa phương có hồ sơ xử lý trực tuyến cao trên 60% gồm Hội An, Tam Kỳ, Quế Sơn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đông Giang, Bắc Trà My.

Các đại biểu dự cuộc họp về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 chiều nay 13/11. Ảnh: T.C

Đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đã tiếp nhận hơn 12.700 hồ sơ, đã giải quyết 6.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 70,55%. Theo đánh giá chung, việc kiểm soát giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai có chuyển biến tích cực; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ trễ hạn phân theo thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý một số sở, ngành là thành viên ban chỉ đạo chưa cử lãnh đạo hoặc cán bộ chuyên môn về cải cách hành chính tham dự các buổi họp. Lưu ý việc thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ... vẫn còn nhiều vướng mắc chưa kịp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị cần tiếp tục phối hợp để giải quyết từng “nút thắt”. Trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số phải có sự theo dõi, giám sát, thanh kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Từ đầu tháng 12, tỉnh sẽ công bố chỉ số cải cách hành chính, do đó các đơn vị thành viên cần rà soát, triển khai chặt chẽ, phân việc, phân trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.