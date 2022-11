Đẩy mạnh tuyên truyền đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

(QNO) - Chiều 1/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị về công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị về công tác triển khai Đề án 06. Ảnh: P.T

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Trong đó, tổ công tác, tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh và Công an tỉnh thành lập các đoàn công tác tiếp tục đôn đốc và tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế việc thực hiện đề án tại một số địa phương.

Sở TT-TT đã chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai, sử dụng dịch vụ công (DVC) thiết yếu xây dựng lộ trình tích hợp các DVC này lên Cổng DVC quốc gia, kết nối với hệ thống chuyên ngành do bộ, ngành xây dựng, thực hiện đồng bộ đăng nhập một lần trên các hệ thống dùng chung đảm bảo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngành công an được giao chủ trì thực hiện 11/25 DVC thiết yếu, có 100% đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đến nay có 7 DVC thực hiện cấp độ 4, gồm: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã cấp căn cước công dân; đăng ký, đăng ký lại mẫu con dấu; đăng ký con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi và 1 DVC mức độ 3 đã đi vào thực hiện, mang lại kết quả tốt, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1 đến 25/10/2022, hồ sơ công dân yêu cầu giải quyết qua DVC trực tuyến trên lĩnh vực cư trú là 5.522/89.079 (tỷ lệ 6,2%); 370 thủ tục làm con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, thủ tục làm con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thu nhỏ (tỷ lệ 100%); xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân có 51 hồ sơ trực tuyến; cấp, cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông có 128 hồ sơ trực tuyến.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo đây là dữ liệu gốc, “đúng, đủ, sạch, sống”, thông báo đầy đủ 100% số định danh cá nhân cho công dân. Đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi và các nhóm đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tính đến ngày 24/10/2022, toàn tỉnh thu nhận được 1.277.558 hồ sơ cấp căn cước công dân, 8.1026 hồ sơ định danh điện tử...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương trong quá trình triển khai Đề án 06. Tuy vậy vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ đề ra, vẫn còn tình trạng chủ quan, nhận thức của người dân còn hạn chế. Do đó, thời gian tới các địa phương tập trung quyết liệt, tích cực hơn nữa, phát huy vai trò người đứng đầu trong triển khai Đề án 06.

“Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ công nghệ cộng đồng, công an xã, đoàn viên thanh niên để nâng cao nhận thức của người dân. Công an tỉnh phối hợp Sở TT-TT xây dựng lộ trình thiết yếu về không tiếp nhận hồ sơ giấy, tập trung số hóa dữ liệu và tích hợp đồng bộ. Sở TT-TT khẩn trương nâng cấp hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn, an ninh” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu.