Đến tận nhà dân hướng dẫn chuyển đổi số

(QNO) - Xác định công cuộc chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, Viettel Quảng Nam đã và đang vào cuộc rất quyết liệt bằng cách đi từng ngõ, đến từng nhà hộ dân để hướng dẫn bà con tiếp cận với các tiện ích của công nghệ số nhằm thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Cán bộ Viettel Quảng Nam trực tiếp hướng dẫn cho người dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My sử dụng các tiện ích số.

Viettel Quảng Nam đã ra quân đồng loạt đến tận nhà người dân huyện miền núi Bắc Trà My để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng Bắc Trà My Smart, Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng Viettel Money…

“Hôm nay có cán bộ Viettel đến tận nhà hướng dẫn, cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số, tôi thấy được rất nhiều lợi ích trong việc sử dụng phần mềm này. Hi vọng Bắc Trà My Smart sẽ giúp người dân nhanh chóng nhận được phản hồi từ các chấp chính quyền khi chúng tôi gửi ý kiến qua ứng dụng” - ông Nguyễn Văn Đường ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, chia sẻ.

Ứng dụng Bắc Trà My Smart là kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân thuộc phân hệ của trung tâm điều hành thông minh IOC, giải quyết các phản ánh, vướng mắc, bức xúc của người dân trong cuộc sống, cung cấp kịp thời các thông tin về mọi mặt của huyện Bắc Trà My trên Smartphone và máy vi tính. Bắc Trà My Smart cũng cung cấp các tiện ích số dành cho người dân như thông báo của chính quyền các cấp, hệ thống camera an ninh, ứng cứu khẩn cấp; phản ánh hiện trường để ghi nhận các kiến nghị của người dân về những bất cập trong cuộc sống thường nhật gửi đến chính quyền xử lý… Thông tin trên ứng dụng Bắc Trà My Smart là thông tin chính thống được cung cấp từ UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Các thông tin phản ánh hiện trường về các vấn đề bất cập trong đời sống, an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm… sẽ được các cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý kịp thời. Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT) là sổ y bạ điện tử lưu lại các thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng… trong suốt quá trình người dân tham gia khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; tạo thuận lợi cho cán bộ y tế chẩn đoán và điều trị bệnh giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám với Cơ sở y tế/bác sĩ trước khi đến khám hoặc có thể trao đổi trực tuyến với bác sỹ để được tư vấn - chăm sóc, thanh toán trực tuyến, hỗ trợ 24/7. Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt Viettel Money là hệ sinh thái tài chính số với đa dạng nguồn tiền, cho phép người dùng thực hiện mọi giao dịch chuyển, nộp, rút tiền và mua bán trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng.

Bà Châu Thị Bích An ở thị trấn Trà My cho biết: “Ứng dụng Bắc Trà My Smart đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhờ nền tảng số này, tôi có thể ở nhà phản ánh kiến nghị các vướng mắc nên rất thuận tiện. Tôi đánh giá cao hồ sơ sức khỏe điện tử, vì dù có đi đến nơi đâu tôi vẫn nắm được các bệnh lý của mình cũng như tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Khi huyện Bắc Trà My triển khai việc chuyển đổi số đến với người dân, cái tiện lợi nhất là có thể thực hiện các thủ tục hành chính và gửi các kiến nghị đến chính quyền chỉ bằng việc lướt điện thoại”.

Người dân phấn khởi khi được hướng dẫn tiện ích công nghệ số.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, buộc Chính phủ, doanh nghiệp các nước trên thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trước sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 bùng nổ, cán bộ làm việc tại nhà, sinh viên, học sinh học online, các tổ chức hội họp đều trực tuyến nhằm tránh tiếp xúc, đảm bảo giãn cách cộng đồng, song vẫn phải đảm bảo được hiệu quả ở mức có thể tối đa.

Phấn khởi khi được cán bộ, nhân viên Viettel Quảng Nam đến tận nhà giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bắc Trà My Smart, ông Trần Văn Quý ở thị trấn Trà My chia sẻ: “Dù gia đình tôi ở trong hẻm sâu, nhưng cán bộ Viettel vẫn đến tận nơi để hướng dẫn cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số của huyện Bắc Trà My, từ đó tất cả thành viên trong gia đình tôi đã hiểu rõ được các tiện ích. Bên cạnh đó rút gọn được các giấy tờ, thủ tục khi tương tác giữa người dân và chính quyền”.

Việc trực tiếp đến hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các tiện ích công nghệ số được Viettel Quảng Nam rất quan tâm và xem đây là nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, tại địa bàn Bắc Trà My, cán bộ, nhân viên Viettel Quảng Nam đã đi từng ngõ, đến từng để tuyên truyền cho các hộ gia đình về những tiện ích của việc chuyển đổi số đối với đời sống xã hội. Xác định, muốn người dân chuyển đổi số thì việc đầu tiên phải làm cho mỗi người, mỗi nhà thấy được lợi ích, hiệu quả của công nghệ số, nên cán bộ, nhân viên Viettel Quảng Nam đã không quản ngại khó khăn để triển khai nhiệm vụ. Theo đó đã có hơn 250 hộ gia đình và tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My được cài đặt và hướng dẫn sử dụng Bắc Trà My Smart.

Giám đốc Viettel Quảng Nam, Trung tá Hoàng Ngọc Phương cho biết, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số, Viettel Quảng Nam đang tích cực vào cuộc rất mạnh mẽ để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia các nền tảng số bằng cách cầm tay chỉ việc để mọi người mắt thấy, tai nghe, tay làm theo.

"Tại Bắc Trà My chúng tôi đi từng ngõ, vào từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng các ứng dụng để tương tác với chính quyền qua trung tâm điều hành thông minh IOC như sổ Sức khỏe điện tử, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra chung tôi cũng tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các địa phương như Tam Kỳ, Hội An, Đông Gang... Qua đây Viettel Quảng Nam mong muốn được góp sức để thu hút toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng tích cực để công cuộc chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam thắng lợi".

Với sự vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ của các doanh nghiệp viễn thông, như cách làm sáng tạo đầy trách nhiệm của Viettel Quảng Nam, đã và đang đồng hành cùng các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, để nhanh chóng xây dựng chính quyền số, xã hội số với những tiện ích thông minh thì tới đây rất cần trách nhiệm chung tay vào cuộc mạnh mẽ của các hội, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở để thực hiện thắng lợi mục tiêu "chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường".