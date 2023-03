Nỗ lực cải thiện chỉ số hài lòng

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh năm 2022 đã tăng so với kết quả điều tra năm trước đó, cho thấy các cấp, ngành đã có nhiều nỗ lực, đổi mới và sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Năm 2022, với nỗ lực đổi mới sáng tạo của các cáp ngành, kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính toàn tỉnh là 85,5%. Ảnh: VINH ANH

Nâng chỉ số hài lòng

Cuối tháng 2/2023, UBND tỉnh có quyết định công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh năm 2022. Theo phân tích của Sở Nội vụ, kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 của toàn tỉnh là 85,5% (chỉ số này của năm 2021 là 83,46%).

Trong 5 nội dung đánh giá, nội dung tiếp cận dịch vụ của người dân, tổ chức được đánh giá rất hài lòng hoặc hài lòng đạt 86,4%; thủ tục hành chính (TTHC) đạt 82%; cán bộ công chức đạt 87%; kết quả giải quyết TTHC đạt 93,2%; phản ánh, kiến nghị đạt 76,6%; nhận định Chỉ số hài lòng chung là 86,7%.

Trong quý I/2023, Trung tâm phục vụ Hành chính công Quảng Nam đã giải quyết 20.644 hồ sơ, trong đó, trước và đúng hạn 20.626 hồ sơ (99,91%). Tại cấp huyện đã giải quyết 31.127 hồ sơ, trong đó, trước và đúng hạn là 29.579 hồ sơ (95,02%), trễ hạn 1.548 hồ sơ (4,98%). Đối với cấp xã đã giải quyết 59.400 hồ sơ, trong đó, trước và đúng hạn 57.811 hồ sơ (97,3%), trễ hạn 1.589 hồ sơ (2,7%).

Kết quả khảo sát Chỉ số hài lòng các sở, ban, ngành tỉnh năm 2022 cho biết, có đến 96,9% ý kiến trả lời đã nhận kết quả giải quyết TTHC đúng hoặc trước hạn. Đối với các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ rất hài lòng hoặc hài lòng về kết quả giải quyết TTHC đạt 95,7%.

Đối với UBND cấp huyện, có 92,6% ý kiến khảo sát trả lời đã nhận kết quả giải quyết TTHC đúng hoặc trước hạn. Tỷ lệ khảo sát này đối với sự phục vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện là 90,3%.

Ông Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) nói, kết quả đo lường sự hài lòng năm 2022 phản ánh toàn diện các khía cạnh cung ứng dịch vụ hành chính công.

Từ việc tiếp cận dịch vụ; công khai thủ tục, giải quyết thủ tục; công chức trực tiếp giải quyết công việc với người dân, tổ chức; kết quả người dân, tổ chức nhận được cho đến việc tiếp nhận, xử lý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về việc cung ứng dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2022. Ảnh: P.V

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh đã tăng so với kết quả điều tra năm 2021, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng so với mục tiêu đề ra. Do vậy, trong thời gian đến đòi hỏi sự quan tâm nỗ lực của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ trên tất cả yếu tố, trong đó tập trung cải thiện các chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, TTHC, cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh…

“Các đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả kết quả đo lường sự hài lòng năm 2022, xác định, thực hiện các giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức” - ông Kiên chia sẻ.

Tăng cường công khai, minh bạch

Quảng Nam xác định mục tiêu công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Tập trung triển khai quyết liệt và hoàn thành sớm các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá của Trung ương, bộ, ngành và các tổ chức đối với các chỉ số của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác CCHC năm 2023 với 43 chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phân định rõ trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và kết quả phải đạt được đồng bộ trên 6 lĩnh vực CCHC. Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Trong quý I/2023, UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 45 TTHC đối với cấp sở; ủy quyền các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện, tăng cường sự công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước.

Tổng đài 1022 Quảng Nam đã giải đáp kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC ở cả 3 cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Hệ thống bản đồ thực thi thể chế của tỉnh tại địa chỉ “https://bandotheche.quangnam.gov.vn” cung cấp thông tin giám sát, thống kê đối với các chỉ tiêu về tiến độ giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đã bổ sung chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng, bổ sung số liệu DTI trên bản đồ thể chế” - ông Bửu cho biết.