Núi Thành đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

Nằm trong nội dung chương trình chuyển đổi số, thời gian qua, huyện Núi Thành đẩy mạnh xây dựng, phát triển chính quyền điện tử và thu được kết quả khả quan.

Một hội nghị trực tuyến tổ chức tại huyện Núi Thành: Ảnh: V.Phin

UBND huyện Núi Thành đã ban hành các văn bản triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phù hợp với thực tế của địa phương; các văn bản về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, thực hiện ký số văn bản điện tử và thí điểm Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã do UBND tỉnh ban hành.

Địa phương cũng tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống mạng nội bộ (LAN) với 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và 17/17 xã, thị trấn sử dụng mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan.

Về máy tính, thiết bị số hóa, thiết bị an ninh, hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã được trang bị máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện và hơn 95% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn được bố trí máy tính để phục vụ công việc; 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện sử dụng các thiết bị số hóa để số hóa tài liệu.

Trong đó, chủ yếu sử dụng máy quét (scanner) là chính, ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn sử dụng các thiết bị khác như máy ảnh, thiết bị di động… để thực hiện số hóa văn bản, tài liệu. Việc số hóa giúp lưu trữ và sử dụng tài liệu của các cơ quan, đơn vị an toàn, tiết kiệm, linh hoạt, hiệu quả và có tính bảo mật thông tin cao.

Ông Huỳnh Văn Cường - Trưởng phòng VH-TT huyện Núi Thành cho biết, địa phương đã sớm hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ UBND huyện đến 17/17 xã, thị trấn, Huyện ủy, khối Mặt trận, đoàn thể với 20 điểm cầu kết nối 4 cấp đồng bộ trong toàn huyện, phù hợp lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Năm 2022, đầu tư mở rộng và nâng cấp hệ thống truyền hình trực tuyến với các điểm cầu mới như Công an huyện, cơ quan quân sự huyện với tổng kinh phí 851 triệu đồng. Qua đó, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, từng bước xây dựng chính quyền số.

Bên cạnh đó, phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office phiên bản nâng cấp đã được Núi Thành triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Cổng thông tin điện tử của huyện thường xuyên cập nhật, cung cấp các thông tin, văn bản về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã được triển khai giúp giải quyết nhu cầu hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với đó, huyện Núi Thành đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng nhanh.

Theo ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử nói riêng, công tác cải cách hành chính nói chung ở Núi Thành còn một số tồn tại, hạn chế.

Một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa quan tâm đúng mức nên có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, địa phương xã, thị trấn; nguồn lực dành cho xây dựng chính quyền điện tử còn hạn chế.

Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Thời gian tới, huyện Núi Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tăng cường thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng số lượng hồ sơ phát sinh đối với các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 và tăng số lượng hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công…