Quảng Nam có 8 địa phương đã chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu điện

(QNO) - Chiều nay 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thời gian qua.

Quang cảnh cuộc họp chiều 24/5. Ảnh: PHƯƠNG TOÀN

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 197.734 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); trong đó cấp tỉnh 37.710 hồ sơ, cấp huyện 70.296 hồ sơ và cấp xã 89.728 hồ sơ. Qua thời gian triển khai hệ thống thông tin giải quyết TTHC mới từ ngày 17/4 đến 7/5/2023, đã tiếp nhận 16.960 hồ sơ, trong đó có 7.928 hồ sơ trực tuyến.

Hiện nay đã có 18/18 huyện, thị, thành phố bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận TTHC. Trong đó, 8 huyện đã chuyển giao 100% TTHC gồm Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức; 6 địa phương đang hướng dẫn, tập huấn chuyển giao TTHC đất đai cho bưu điện để hoàn thành 100% theo lộ trình vào tháng 6/2023 là Nam Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tam Kỳ, Phú Ninh, Đại Lộc; 4 địa phương chưa chuyển giao TTHC đất đai là Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Tiên Phước.

Toàn tỉnh tiếp nhận 197.734 hồ sơ TTHC trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: PHƯƠNG TOÀN

Tháng 4/2023, Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 Quảng Nam tiếp nhận 1.598 lượt thông tin, phản ánh, kiến nghị và đã xử lý 1.582 thông tin. Hiện có 28 dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu qua LGSP, kết nối các hệ thống như cơ sở dữ liệu của trung ương, của tỉnh. Tổng số giao dịch từ đầu năm 2023 đến nay hơn 225,5 triệu giao dịch, tỷ lệ thành công 99%.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh và cơ quan liên quan sớm có giải pháp cải thiện thứ hạng về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Phấn đấu năm 2023, Quảng Nam nằm trong nhóm 20 tỉnh thành có điểm số cao về bộ chỉ số này (gồm 5 chỉ số: công khai minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, đánh giá hài lòng).

Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào đề xuất kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG TOÀN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, UBND tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện thứ hạng về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Ông Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục việc trễ hạn trả kết quả hồ sơ TTHC cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đến 30/5 tới, Sở Nội vụ phải đưa vào sử dụng chính thức bản đồ thể chế mới của tỉnh...