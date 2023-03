Ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội

(QNO) - Sáng 10/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Quảng Nam tổ chức lễ ra mắt mô hình “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực QLHC về TTXH”.

Các đại biểu ra mắt mô hình. Ảnh: C.H

Mô hình “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực QLHC về TTXH” được đánh giá mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH theo Quyết định số 430 ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để chuyển phương thức hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ thủ công sang công nghệ.

Từ kinh nghiệm và hiệu quả của việc triển khai mô hình này, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, nhân rộng triển khai thực hiện tại công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Người dân được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ sau khi mô hình ra mắt. Ảnh: C.H

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá, sự kiện tổ chức khai trương mô hình dịch vụ công trực tuyến là kết quả của những nỗ lực to lớn của lực lượng công an toàn tỉnh, trong đó có sự tham mưu hết sức tích cực của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đặc biệt, mô hình có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền những tiện ích quan trọng hàng đầu của Đề án 06; hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng các tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 và cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính trên nền tảng điện tử, rút ngắn thời gian, công sức, tiền bạc cho tổ chức, công dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cần phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá kết quả triển khai mô hình hằng tuần để báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng ra công an các huyện, thị xã, thành phố và công an cấp xã thời gian tới.