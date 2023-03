Rèn luyện cán bộ trong môi trường mới

Ngày 1/3 vừa qua, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động, luân chuyển 8 cán bộ là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường và trưởng, phó phòng chuyên môn của thành phố để tạo môi trường cọ xát, rèn luyện.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được điều động, luân chuyển năm 2023. Ảnh: X.PHÚ

Tạo môi trường mới

Tạo cơ hội cho cán bộ rèn luyện, trưởng thành, Thành ủy Tam Kỳ đã quyết định điều động bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng phòng LĐ-TB&XH giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Mỹ, ông Trương Thanh Khôi - Phó Văn phòng HĐND - UBND thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh, ông Lê Ngọc Phú - Phó Văn phòng HĐND - UBND thành phố giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường An Phú; điều động ông Trương Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy phường An Mỹ giữ chức Trưởng phòng LĐ-TB&XH, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố, ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch UBND phường An Phú giữ chức Phó Chánh Thanh tra thành phố.

Ngoài ra, luân chuyển ông Châu Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thăng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Phú, ông Nguyễn Đức Vương - Bí thư Đảng ủy xã Tam Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Thăng.

Chia sẻ tại buổi lễ nhận quyết định, ông Trương Ngọc Hải - tân Trưởng phòng LĐ-TB&XH bày tỏ quyết tâm khi chuyển đổi sang môi trường công tác mới phấn đấu hết mình để hoàn tốt nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố tin tưởng và giao phó.

Từ năm 2020 đến nay, Thành ủy Tam Kỳ đã thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 60 trường hợp.

Trong đó, đã có 7 bí thư đảng ủy xã, phường được thành phố luân chuyển sang làm bí thư đảng ủy địa phương khác (An Xuân, An Sơn, An Phú, Hòa Hương, Trường Xuân, Tam Thăng, Tam Phú); 11 cán bộ, công chức từ thành phố được luân chuyển về cơ sở làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường; và ngược lại luân chuyển 9 trường hợp từ cơ sở lên thành phố.

Ngoài ra, chuyển đổi vị trí công tác kết hợp điều động, luân chuyển cán bộ nội bộ trong cơ quan, giữa các cơ quan đối với 27 trường hợp. Hiện nay thành phố đang làm quy trình chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị, xã phường đối với 36 trường hợp.

Rèn luyện cán bộ

Theo Bí thư Thành ủy Trần Nam Hưng, trước đây điều động bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường lên thành phố hoặc luân chuyển từ xã, phường này sang xã, phường khác rất khó khăn. Còn hiện nay, luân chuyển là công việc thường xuyên và bình thường nhằm phục vụ mục tiêu rèn luyện cán bộ.

Các đồng chí được lựa chọn luân chuyển sẽ có điều kiện thay đổi môi trường công tác, giúp bản thân làm việc trở nên thú vị hơn, hấp dẫn hơn. Từ đó, sẽ có những việc làm, hành động mới mẻ hơn, phát huy tốt hơn năng lực, tránh tình trạng công tác quá lâu một chỗ dễ dẫn đến lối mòn.

“Thay đổi là cần thiết, tạo ra môi trường làm việc mới. Tôi tin với trọng trách và tâm huyết, các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, cán bộ quản lý vừa được thành phố điều động, luân chuyển sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, để lại dấu ấn tại địa phương, đơn vị mới, vì sự phát triển chung của cơ quan, địa phương và thành phố” - ông Hưng nhấn mạnh.

Nói thêm về công tác điều động, luân chuyển cán bộ của địa phương trong thời gian qua, ông Hưng cho biết có luân chuyển lên (từ xã, phường lên thành phố), luân chuyển xuống (từ thành phố xuống xã, phường) và luân chuyển ngang (xã, phường này sang xã, phường khác).

“Qua hơn một năm thực hiện luân chuyển, các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường đánh giá rất cao chủ trương và kết quả đạt được rất tốt, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại tại địa phương. Sắp tới đây, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo chủ trương của Tỉnh ủy và Thành ủy” - ông Hưng cho biết.

Thực hiện kế hoạch số 20 (1/4/2021) về luân chuyển cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ, năm 2021, lần đầu tiên thành phố luân chuyển 5 bí thư đảng ủy xã, phường này sang xã, phường khác.

Theo ông Trần Nam Hưng, Ban Thường vụ Thành ủy đã bàn bạc hết sức kỹ càng về công tác luân chuyển đối với bí thư đảng ủy xã, phường công tác không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp trở lên; đồng thời thực hiện từng bước bí thư không phải người địa phương. Mục đích là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, góp phần sử dụng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.