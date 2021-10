Tam Kỳ luân chuyển hàng loạt bí thư đảng ủy phường

Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 6 vào sáng qua 6.10, TP.Tam Kỳ đã công bố và trao quyết định luân chuyển 6 bí thư đảng ủy phường.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ chúc mừng các đồng chí bí thư đảng ủy phường vừa được luân chuyển. Ảnh: X.P

Tạo môi trường mới

Theo quyết định của Thành ủy Tam Kỳ, điều động và chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức bí thư đảng ủy đối với các đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Trường Xuân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hương; Trần Thông - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hương giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Xuân;

Nguyễn Ngọc Đào - Bí thư Đảng ủy phường An Xuân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Phú; Nguyễn Ngọc Chuyển - Bí thư Đảng ủy phường An Phú giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Sơn; Lê Xuân Long - Bí thư Đảng ủy phường An Sơn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Trường Xuân.

Tại Hội nghị lần thứ 6 đã sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 10 (30.10.2017) của Thành ủy Tam Kỳ về một số vấn đề cơ bản phát triển vùng đông giai đoạn 2017 - 2025; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 (8.8.2016) của Thành ủy về phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2016 - 2020; 3 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

Ngoài ra, điều động bà Nguyễn Thị Én - Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phước Hòa.

Tân Bí thư Đảng ủy phường An Phú - ông Nguyễn Ngọc Đào chia sẻ: “Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn đối với bản thân và các đồng chí bí thư đảng ủy phường vừa nhận quyết định luân chuyển khi chuyển đổi sang môi trường công tác mới. Chúng tôi sẽ phấn đấu để hoàn tốt nhiệm vụ được thành phố tin tưởng và giao phó”.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng cho biết, thực hiện Quy định số 98 (7.10.2017) của Bộ Chính trị, Quy định 02 (31.7.2018) của Tỉnh ủy và Quy định 04 (11.12.2018) của Thành ủy Tam Kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 20 (1.4.2021) về luân chuyển cán bộ giai đoạn 2021 - 2025. Mục đích là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, góp phần sử dụng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Cũng theo ông Hưng, Ban Thường vụ Thành ủy đã bàn bạc hết sức chủ động, kỹ càng về công tác luân chuyển đối với bí thư đảng ủy xã, phường để không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp trở lên; đồng thời thực hiện từng bước bí thư không phải người địa phương. Đây là lần đầu tiên thành phố luân chuyển 5 bí thư đảng ủy từ phường nay sang phường kia; qua đó, tạo môi trường công tác mới, trải nghiệm mới cho các đồng chí bí thư.

“Khoa học và thực tế đã chứng minh, lâu ngày công tác một chỗ dễ dẫn đến sự chủ quan, chủ nghĩa kinh nghiệm. Vì vậy, thay đổi là cần thiết, môi trường mới, mối quan hệ mới giúp con người tạo ra cách làm việc mới, hành động mới.

Tôi tin với kinh nghiệm, trách nhiệm và sự tâm huyết, các đồng chí bí thư đảng ủy phường vừa được luân chuyển, điều động sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cho các địa phương” - ông Hưng nói.

Sản xuất công nghiệp ổn định

Đánh giá tình hình lãnh đạo, thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, báo cáo của Thành ủy Tam Kỳ cho biết, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhờ đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, cơ bản đạt yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hoạt động sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, giá trị sản xuất đạt hơn 70% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ; thu phát sinh kinh tế đạt hơn 64% dự toán.

Chịu ảnh hưởng lớn do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên giá trị thương mại dịch vụ chỉ đạt gần 60%. Về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Tam Kỳ tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đẩy mạnh công tác dân vận; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, các bước quy trình về nhân sự, phát triển đảng viên (đạt 93,6%).

Theo ông Trần Nam Hưng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được một số kết quả tích cực trong 9 tháng qua, tạo đà thuận lợi để thành phố hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực quản lý đất đai, đô thị; tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch; ngành dịch vụ thương mại gặp nhiều khó khăn, giải ngân đạt thấp. Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở phải quyết liệt triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại của năm 2021.