Thăng Bình nỗ lực cải cách hành chính

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND tỉnh cho thấy huyện Thăng Bình đạt 83,13 điểm, tăng 1.26 điểm so với năm 2020, xếp hạng 4/18 huyện, thành phố nhưng lại giảm 2 bậc so với năm 2020.

Huyện Thăng Bình đang triển khai nhiều giải pháp CCHC để tạo hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Q.VIỆT

Được và chưa được

Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho rằng, qua phân tích cho thấy các nội dung mất điểm đều diễn ra qua nhiều năm liền nhưng chưa được khắc phục dứt điểm.

Cụ thể, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) chưa đem lại hiệu quả. Cuộc thi tìm hiểu CCHC do tỉnh phát động chưa nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ. Chậm công khai và cập nhật các TTHC theo quy định. Đối với tác động của CCHC, điểm hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước còn thấp, chỉ đạt 65.4%.

Giá trị trung bình của chỉ số CCHC các phòng chuyên môn huyện Thăng Bình đạt được là 86,19%, cao hơn 2,69% so với năm 2020. Phòng Tư pháp có kết quả CCHC năm 2021 cao nhất với chỉ số đạt được là 88,79%, cao hơn so với mức trung bình 2,6%.

Đa số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đạt mức khá trở lên, không có mức trung bình, yếu kém. Chỉ số CCHC năm 2021 cho thấy kết quả đạt được của các phòng có xu hướng đồng đều hơn và cao hơn năm trước.

Kết quả này cho thấy người đứng đầu các đơn vị quan tâm nhiều đến CCHC. Tuy nhiên, chỉ số thành phần của các tiêu chí còn chênh lệnh cao như chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chí đạt dưới 50%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện còn thấp.

Số liệu tổng hợp cho thấy huyện Thăng Bình có 5/8 lĩnh vực tăng hạng so với năm 2020 gồm chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ và cải cách tài chính công. Ba lĩnh vực giảm hạng so với năm 2020 là cải cách thể chế; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC.

Giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2021 của 22 xã, thị trấn là 83,33%, giảm 2,14% so với giá trị trung bình của chỉ số CCHC năm 2020. Bình Đào đạt CCHC cao nhất với chỉ số 92%, cao hơn so với mức trung bình 8,67%, đồng thời cao hơn 26,67% so với chỉ số CCHC của xã Bình Quế - đơn vị xếp cuối cùng.

Ông Trương Văn Lý - Phó Trưởng phòng Nội vụ Thăng Bình đánh giá, chỉ số CCHC ở một số địa phương tiếp tục có giá trị trung bình thấp ở một số tiêu chí thành phần như công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật… cho thấy lãnh đạo một số địa phương chưa thực sự tập trung lãnh đạo, điều hành, chưa thể hiện hết trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ CCHC.

Để người dân hài lòng

Kết quả khảo sát ý kiến của cá nhân, tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn UBND huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã cho thấy người dân đánh giá cao những cố gắng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Người dân, doanh nghiệp hài lòng về chất lượng và kết quả giải quyết thủ tục đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục nói riêng cũng như chất lượng CCHC nói chung. Có trường hợp doanh nghiệp cho biết, chưa hài lòng về thái độ phục vụ, tình trạng phiền hà, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ, công chức chuyên môn.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình thừa nhận có tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp cũng như chậm giải quyết các phản ánh, kiến nghị của họ.

Về giải pháp trong thời gian đến, ông Võ Văn Hùng cho rằng, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thăng Bình niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC, ứng dụng quét mã QR code để tra cứu thông tin giải quyết TTHC. “Cách thức của huyện là chủ động hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp đầy đủ, chi tiết về hồ sơ và trình tự giải quyết” - ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Húy cho biết, sẽ thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa huyện, cấp xã theo quy định, chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

“Chúng tôi ngăn chặn tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Cùng với đó tích cực tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC” - ông Húy nói.