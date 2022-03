Thành lập các đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.

Theo quyết định, có 3 đoàn kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, đoàn số 1 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn; đoàn số 2 do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Hồng Giang làm trưởng đoàn; đoàn số 3 do Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phạm Thị Ngọc Quyên làm trưởng đoàn. Ngoài ra thành lập 1 đoàn kiểm tra chuyên đề do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Hồng Giang làm trưởng đoàn.

UBND tỉnh yêu cầu ngay sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, các thành viên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra thuộc phạm vi lĩnh vực của mình; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với từng đơn vị được kiểm tra.