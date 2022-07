Trung tâm IOC Bắc Trà My phát huy hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số

(QNO) - Qua hơn 6 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Bắc Trà My đã đem lại rất nhiều hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của chính quyền, đồng thời cũng giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với nhân dân qua nền tảng công nghệ số.

Khai trương, vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bắc Trà My.

Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bắc Trà My bao gồm 6 hợp phần gồm hệ thống camera giám sát an ninh và giao thông, giám sát giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát điều hành xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng thông minh Bắc Trà My Smart, giám sát điều hành ngành y tế thông qua việc kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe người dân với dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sơ y tế, dữ liệu tiêm chủng mở rộng cho bà mẹ và trẻ em, giám sát điều hành ngành giáo dục.

Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm IOC Bắc Trà My là nơi tương tác hữu hiệu giữa chính quyền với người dân qua nền tảng công nghệ nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

“Từ khi có hệ thống camera ở chợ được lắp đặt thì tôi thấy tình hình an ninh trật tự được đảm bảo hơn, không còn tình trạng rác thải vứt bừa bãi, người dân và hộ kinh doanh cũng có ý thức gom rác bỏ ở nhà rác hợp vệ sinh và không vứt lung tung như trước đây” - chị Lê Miền, trú tại Thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) cho biết.

Hiện nay, UBND huyện Bắc Trà My và Viettel Quảng Nam đang tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng Bắc Trà My Smart để người dân trên địa bàn huyện có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất từ chính quyền địa phương. Đồng thời, ứng dụng còn giúp người dân phản ánh, kiến nghị các vấn đề bất cập đến chính quyền, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Không chỉ phục vụ cho công dân trên địa bàn huyện mà ứng dụng Bắc Trà My Smart còn phục vụ cho rất nhiều người dân tại địa bàn các huyện khác. Đơn cử như với việc truy cập vào hệ thống camera giám sát mực nước ngầm Sông Trường khi có mưa lớn, người dân chủ động nắm bắt thông tin hạn chế đi lại, giảm rủi ro do thiên tai gây ra.

Anh Châu Văn Minh - người dân huyện Bắc Trà My cho hay: “Tôi thấy ứng dụng Bắc Trà My Smart rất tiện lợi cho người dân khi người dân ở xa không thể tiếp xúc với chính quyền địa phương thì có thể phản ảnh qua tin nhắn. Các cơ quan chính quyền cũng nhanh chóng tiếp nhận để giải quyết kịp thời, tiện lợi, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa.”

Trung tâm Điều hành giám sát thông minh huyện Bắc Trà My bao có 6 hợp phần.

Trung tâm IOC huyện Bắc Trà My là hệ thống công nghệ thông tin có chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của huyện; phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo và các cơ quan đơn vị thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, nhằm đưa ra các báo cáo, thống kê hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành và xử lý thông tin kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của huyện trên tất cả lĩnh vực.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ khẳng định: “Bắc Trà My xem việc xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh là một trong những nhiệm vụ đột phá về chuyển đối số. Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý điều hành trên tất cả các đơn vị, địa phương là nhiệm vụ rất quan trọng. Việc triển khai trung tâm IOC giúp chính quyền quản lý điều hành một cách thông minh, tất cả thông tin, dữ liệu từ y tế, văn hoá, giáo dục, an ninh xã hội, môi trường, giao thông... sẽ được nắm bắt một cách kịp thời, hệ thống”.

Hiện nay, việc xây dựng các trung tâm điều hành thông minh (IOC) là một trong những giải pháp trọng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia từ cấp chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương.

“Đây là hệ thống tích hợp tất cả dữ liệu về kinh tế, xã hội cho đến hoạt động lãnh đạo, điều hành của tỉnh Quảng Nam. Với việc hình thành trung tâm, lãnh đạo các địa phương, các ngành đều tham gia vào hệ thống để điều hành, tương tác. Thông qua đây, người dân có thể phản ánh tất cả những vấn đề gì mà người dân cần chính quyền quan tâm, đây cũng là cách phát huy quyền giám sát của nhân dân” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết.

Không chỉ mang đến tiện ích mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, việc hướng tới xây dựng đô thị thông minh cũng là nhân tố ưu tiên để giúp các địa phương nhanh chóng phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19. Trung tâm điều hành thông minh còn góp phần không ngừng cải tiến công nghệ, giúp huyện miền núi Bắc Trà My thông tin, quảng bá các địa điểm du lịch sinh thái, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi người dân được giải quyết kịp thời, nhanh chóng.