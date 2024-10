Xã hội Cán bộ thôn làm... “dân vận khéo” Mười một năm làm trưởng ban công tác mặt trận, 4 năm làm trưởng thôn, ông Tô Văn Lâu - Trưởng thôn Thuận An, xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức) luôn nhiệt tình, tâm huyết, lấy sự đoàn kết và thành quả của thôn làm mục tiêu công việc.

Ông Tô Văn Lâu báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Hiệp Đức. Ảnh: ĐAN NHI

Ông Tô Văn Lâu là một trong 5 cá nhân vừa được UBND huyện Hiệp Đức tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2024.

Ông cho biết, thôn Thuận An với tổng diện tích hơn 1.000ha với 193 hộ, được chia thành 2 tổ đoàn kết, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp. Những năm qua, với vai trò nhiệm vụ được phân công, ông Lâu đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào ở khu dân cư.

Đặc biệt, trong những năm xảy ra dịch bệnh COVID-19, ông đã cùng với chi bộ, ban nhân dân, ban công tác mặt trận phối hợp với các hội, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động quyên góp hỗ trợ tiền, gạo và các nhu cầu thiết yếu, ủng hộ các điểm chốt kiểm dịch của xã.

Bản thân ông đã vận động cán bộ và nhân dân trong khu dân cư nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt 5 nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ông đã tích cực vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để xây dựng đường giao thông; trồng, chăm sóc các đoạn đường hoa; tham gia thực hiện tốt các mô hình, câu lạc bộ tại thôn.

Nhờ đó, một số mô hình, câu lạc bộ được ra mắt ở thôn Thuận An luôn được duy trì và phát huy như Câu lạc bộ Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”…

“Với 11 năm làm trưởng ban công tác mặt trận và 4 năm làm trưởng thôn, tôi luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; luôn lấy sự đoàn kết và thành quả của thôn, của nhân dân làm niềm vui cho bản thân.

Muốn làm một người cán bộ thôn trước hết phải nhiệt tình, tâm huyết, có sức khỏe và nắm bắt tường tận mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan trọng là phải có phương pháp vận động ân cần, khéo léo và được nhân dân tin tưởng” - ông Lâu chia sẻ.