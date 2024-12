An ninh trật tự Cảnh báo giả danh quân nhân để lừa đảo (QNO) - Ngày 4/12, Ban CHQS huyện Thăng Bình đã ban hành văn bản thông báo về việc phối hợp nâng cao cảnh giác, ngăn chặn giả danh quân nhân để lừa đảo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo văn bản trên, từ ngày 17/10 đến 3/12 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng giả danh quân nhân thuộc các đơn vị Bộ CHQS tỉnh để lừa đảo, thu lợi bất chính làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của quân nhân. Trong đó có Ban CHQS huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, thành phố Tam kỳ và Thăng Bình.

Đối với huyện Thăng Bình đã xảy ra 5 vụ. Qua xác minh, các đối tượng đã dùng Zalo tài khoản thường xuyên thay đổi hình đại diện cắt ghép; chụp giấy tờ con dấu, giấy ra vào cổng, phiếu mua bán, phiếu chuyển tiền giả mạo để nhắn tin các chủ cửa hành kinh doanh để lừa đảo.

Ban CHQS huyện Thăng Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa. Phối hợp tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thăng Bình.