An ninh trật tự Cảnh sát giao thông khảo sát, cắm biển cảnh báo trên đường Hồ Chí Minh trước mùa mưa bão (QNO) - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) khảo sát và lắp đặt nhiều biển cảnh báo ở các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, giúp các phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

CSGT lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở. Ảnh: T.T

Ngày 25/8, đại diện Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho hay, thời gian qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14B xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Để chủ động phòng ngừa những thiệt hại do sạt lở gây ra, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Đội CSGT-Trật tự, Công an các xã, thị trấn các địa phương gồm Phước Sơn, Nam Giang và Đại Lộc khảo sát, đề nghị lắp đặt cảnh báo an toàn giao thông.

Qua khảo sát, các đơn vị đã ghi nhận có 23 điểm thường xảy ra sự cố sạt lở đất đá vào mùa mưa bão, ngập nước gây tắc đường, khu vực có nguy cơ đá lăn trên tuyến để kiến nghị các đơn vị quản lý đường bộ có biện pháp, phương án khắc phục.

Các vị trí nguy hiểm đều được lắp biển cảnh báo để nhắc nhở tài xế lưu thông an toàn. Ảnh: T.T

Phòng CSGT cũng đã chủ động tổ chức lắp đặt 10 biển cảnh báo tại các điểm thường xảy ra sự cố nhất để cảnh báo. Đồng thời chỉ đạo các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên tuyến kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong mùa mưa bão.