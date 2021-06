Khởi nghiệp với "ngọc quế"

Chọn cây quế để khởi nghiệp, cơ sở sản xuất Hoa Quế của anh Lê Đình Lực (thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) dần khẳng định thương hiệu, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.

Chế biến quế nguyên liệu thành sản phẩm OCOP tại cơ sở sản xuất của anh Lực. Ảnh: P.Thiện

Anh Lê Đình Lực gắn bó với vùng cao Nam Trà My hơn 5 năm nay. Nhờ đặc thù công việc là cán bộ địa chính của xã, anh có nhiều thời gian khảo sát, nghiên cứu về cây quế Trà My trên địa bàn xã Trà Leng.

Anh cho biết, từ lâu người dân địa phương đã trồng quế Trà My, đến nay trở thành cây trồng chủ lực để tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, việc trồng và chế biến cây quế còn gặp nhiều khó khăn do chưa hình thành được vùng sản xuất tập trung, mức đầu tư khá lớn, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Do đó, việc người dân có thể tiếp cận các mô hình sản xuất hiện đại để tạo ra sản phẩm là rất khó khả thi.

“Nhận thấy đầu tư vào cây quế là hướng đi lâu dài, được sự động viên của gia đình và bạn bè nên năm 2018, tôi quyết định thành lập cơ sở sản xuất sản phẩm từ cây quế và đặt thương hiệu là Hoa Quế. Chỉ một năm sau, các sản phẩm do cơ sở của tôi sản xuất đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao” - anh Lực chia sẻ.

Cơ sở Hoa Quế của anh Lê Đình Lực là mô hình tiên phong trong việc chế biến quế nguyên liệu thành những sản phẩm có giá trị cao. Cơ sở thu mua quế nguyên liệu với giá 60 nghìn đồng/kg chưa cạo vỏ và 90 nghìn đồng/kg đối với quế đã được cạo sạch vỏ.

Bên cạnh tạo đầu ra nguyên liệu cho người dân, cơ sở của anh cũng mang lại việc làm cho 6 người dân địa phương, thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Với nguồn thu khoảng 150 triệu đồng/năm, sau khi trừ các khoản chi phí, bình quân cơ sở thu lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/năm.

Cơ sở sản xuất sản phẩm từ quế Trà My của anh Lực đặt ngay tại thôn 1 (xã Trà Leng), nhờ đó quá trình mua nguyên liệu, sản xuất gặp nhiều thuận lợi, song lại gặp khó khăn trong việc vận chuyển. “Đường giao thông vào trung tâm xã thường bị sạt lở gây gián đoạn cho việc đi lại, hầu hết các thôn trong xã chưa có đường giao thông mà chủ yếu là đường mòn, xe cộ không đi lại được. Điều này gây khó khăn cho quá trình thu mua và vận chuyển nguyên liệu” - anh Lực nói.

Bên cạnh đó, nguồn điện lưới cũng không đảm bảo cho quá trình sản xuất. Hiện tại, cơ sở Hoa Quế của anh Lực có 4 máy phục vụ sản xuất gồm máy lột vỏ, cắt vỏ, xay bột và đóng gói bao bì, nhưng tất cả đều chưa thể hoạt động hết công suất vì nguồn điện chưa đáp ứng. Do đó, nhiều công đoạn phải do nhân công thực hiện thủ công.

Để mở rộng sản xuất và đưa thương hiệu Hoa Quế ra thị trường, cơ sở sản xuất của anh Lực cần mở rộng quy mô và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, trong đó cơ sở phải tham gia với một hợp tác xã (HTX) tại địa phương. Năm 2020, xã Trà Leng thành lập HTX sản xuất quế giống, hướng đến sản xuất sản phẩm từ quế Trà My với 7 hộ đăng ký tham gia. Tuy nhiên, trận sạt lở do bão số 9 gây ra hồi cuối tháng 10.2020 đã cuốn trôi hoàn toàn vườn quế giống và cơ sở vật chất của HTX này, đến nay vẫn chưa thể khôi phục, mục tiêu của Hoa Quế lại bị gián đoạn.

Hiện nay, cơ sở vẫn bám sát mục tiêu nâng cấp chất lượng sản phẩm để dễ dàng tiếp cận thị trường. “Bên cạnh duy trì sản xuất ổn định, cơ sở sẽ quảng bá thương hiệu quế Trà My trên thị trường. Trong đó, tập trung giới thiệu trên các trang bán hàng online, chào bán trực tiếp tại phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu do huyện Nam Trà My tổ chức hằng tháng. Cơ sở cũng hướng tới mục tiêu sẽ đưa sản phẩm có mặt tại nhiều điểm tạp hóa và siêu thị trong tỉnh, phát triển thí điểm ở thị trường Đà Nẵng” - anh Lực cho hay.

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, cơ sở Hoa Quế của anh Lê Đình Lực là mô hình tiên phong trong việc phát triển sản xuất các sản phẩm OCOP tại địa phương. Bên cạnh đó, cơ sở cũng góp phần bao tiêu nguồn nguyên liệu và giải quyết việc làm cho người dân.

“Mặc dù mới thành lập nhưng tính khả thi rất cao, chất lượng sản phẩm đều đạt chuẩn. Những khó khăn về cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản phẩm, địa phương sẽ nỗ lực khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó xã cũng sẽ hỗ trợ định hướng nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao, đồng thời sản xuất thêm các sản phẩm mới để đưa ra thị trường” - ông Cường nói.