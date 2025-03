Văn hóa - Văn nghệ Cha tôi, người ở lại tập 9: Cao trào dần lên cao Tập 9 của "Cha tôi, người ở lại" sẽ là một chương mới đầy cảm xúc và thử thách cho các nhân vật.

Trailer Cha tôi, người ở lại tập 9

Nội dung Cha tôi, người ở lại trong tập 8

Tập 8 của bộ phim truyền hình đình đám "Cha tôi, người ở lại" tiếp tục khắc họa những mâu thuẫn gia đình sâu sắc, xen lẫn những tình huống cảm động và đầy kịch tính. Tập phim bắt đầu với cảnh Cát Tiên và An đi chơi trên đồi. Do không chú ý, Cát Tiên bị ngã vào một khe đá, khiến cô bé phải nhập viện với vết xước trên trán và chật khớp chân. Bà Liên, mẹ của Cát Tiên, ngay lập tức đến bệnh viện và tỏ ra bực tức vì việc đưa Cát Tiên đi chơi không cẩn thận. Người nhà Cát Tiên nghi ngờ An là người đẩy cô bé ngã, nhưng Nguyên, từ phòng cấp cứu đi ra, khẳng định Cát Tiên tự ngã, giúp xoa dịu tình hình.

Trong bệnh viện, bà Liên và Nguyên có cuộc trò chuyện sâu sắc. Bà Liên nhận thấy Cát Tiên rất quý Nguyên và mong muốn anh san sẻ tình yêu thương từ An sang Cát Tiên. Tuy nhiên, Nguyên kiên quyết từ chối, khẳng định rằng tình yêu thương dành cho An là duy nhất và không thể chia sẻ với ai khác. Đây là một khoảnh khắc đầy xúc động, thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa hai anh em.

Tối hôm đó, An lo lắng vì Nguyên chưa về nhà, thậm chí không chịu ăn uống. Khi Nguyên về, An xin lỗi vì sự cố xảy ra, nhưng Nguyên nhẹ nhàng an ủi em gái, khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bảo vệ cô. Cùng lúc đó, Nguyên và ông Chính, bố dượng của anh, có cuộc trò chuyện tâm tình, cùng nhau nhớ về người em quá cố qua những bức ảnh của Bông.

Bà Liên tiếp tục thể hiện sự lạnh nhạt với ông Bình, dù Cát Tiên rất quý ông. Bà nhờ ông Bình khuyên Nguyên quan tâm hơn đến Cát Tiên, vì Nguyên rất nghe lời ông. Khi Cát Tiên xuất viện, Nguyên đến giúp đưa cô bé về nhà và bị nài nỉ ở lại ăn tối. Trong bữa ăn, bà Liên đưa ra nhiều yêu cầu với Nguyên, từ việc đón Tết cùng gia đình đến việc đi du học, nhưng Nguyên kiên quyết từ chối.

Xung đột gia đình lên đến đỉnh điểm khi ông Chính đến nhà Cát Tiên và cãi nhau với bà Liên. Ông Chính thẳng thắn chỉ trích bà Liên vì đã bỏ rơi Nguyên trước đây và giờ lại muốn "cướp" anh khỏi ông. Trong lúc hai bên cãi vã, Cát Tiên vô tình bị ngã, và bố cô bé xuất hiện, bế cô đi với lời nhắn nhủ hai người tự giải quyết mâu thuẫn của mình.

Kết thúc tập phim, bà Liên nói chuyện với chồng mình về việc muốn giúp Nguyên đi du học. Tuy nhiên, chồng bà thẳng thắn từ chối, cho rằng Nguyên là con riêng của bà Liên và ông không có trách nhiệm gì với anh. Ông còn yêu cầu bà Liên và Cát Tiên về Trung Quốc, đặt dấu chấm hết cho những toan tính của bà.

Dự đoán nội dung Cha tôi, người ở lại tập 9

Kế hoạch đi chơi và sự xuất hiện của bà Liên

Gia đình ông Chính, ông Bình, An, Việt và Nguyên đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, bà Liên bất ngờ xuất hiện và đề nghị Nguyên đi Sa Pa cùng Cát Tiên, vì bà và Cát Tiên sắp về Trung Quốc. Điều này có thể gây ra xung đột giữa Nguyên và gia đình hiện tại của anh, đặc biệt là với ông Chính và ông Bình, những người luôn coi Nguyên như con ruột.

Sự xuất hiện của ông Huấn

Ông Huấn, bố ruột của Việt, đến quán của ông Bình. Đây có thể là một tình huống đầy căng thẳng, vì ông Huấn từng bỏ rơi Việt và giờ đây lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Có vẻ giống như bà Liên muốn nuôi Nguyên thì ông Huấn muốn nuôi Việt, nhưng nếu theo nguyên tác thì ông Huấn có ý đồ riêng của mình.

Mẹ Thảo và vấn đề giáo dục con cái

Kết thúc trailer là cảnh mẹ Thảo đến và chất vấn việc Thảo trốn học để đi chơi cùng An, Nguyên và Việt. Điều này có thể dẫn đến những điều không hay về ấn tượng của bà về 3 anh em Việt, An, Nguyên.

Lịch chiếu Cha tôi, người ở lại tập 9

Tập 9 của bộ phim truyền hình đình đám Cha tôi, người ở lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Tư, ngày 5/3/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp Cha tôi, người ở lại tập 9

Khán giả của bộ phim Cha tôi, người ở lại có thể đón xem tập 9 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.