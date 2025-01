Câu chuyện khởi nghiệp

Chàng trai Phú Ninh mở 5 xưởng may từ đôi bàn tay trắng

(QNO) - Hành trình khởi nghiệp nhiều thách thức với nghề may đã tôi luyện nên một Nguyễn Văn Quyết (SN 1991, thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) đầy bản lĩnh. Từng bước nắm vững thị trường may mặc, Quyết từ một thanh niên không đồng vốn, bươn chải ở thành phố rồi trở thành ông chủ của 5 xưởng may với hơn 200 công nhân tại quê hương.