Quốc phòng Chỉ huy trưởng có nhiều sáng kiến Anh Thi Minh Phi - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Trung (Thăng Bình) đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở cơ sở.

Anh Phi (bên phải) hướng dẫn thao tác kỹ thuật cho lực lượng dân quân. Ảnh: B.T

Liên tiếp từ năm 2021 - 2024, anh Thi Minh Phi đã có 4 sáng kiến áp dụng vào công tác huấn luyện, diễn tập ở cơ sở được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thăng Bình và Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.



Được biết, anh Thi Minh Phi đã nhiều lần vào Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5 ) để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời lên mạng internet tìm hiểu về cách sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập phù hợp với thực tiễn của lực lượng vũ trang. Năm 2021, lần đầu tiên anh Phi nghiên cứu sáng kiến “Thiết bị điều khiển bia ẩn hiện trong bắn đạn thật” tham gia Hội thi sáng kiến cấp huyện và đoạt giải A.

“Nếu như trước kia theo điều kiện của bài bắn, chỉ huy bắn phải chỉ đạo bộ phận phục vụ điều khiển bia ẩn hiện bằng phương pháp thủ công. Nay với thiết bị điều khiển bia ẩn hiện trong bắn đạn thật này, chỉ huy bắn chỉ cần điều khiển mục tiêu ẩn hiện thông qua thiết bị cảm biến điều khiển từ xa, giúp tiết kiệm nhân lực và đảm bảo an toàn” - anh Phi cho biết.

Những năm qua, công tác diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đạt được những kết quả nhất định. Thế nhưng công tác chuẩn bị mô hình, vật chất cho thực binh trong diễn tập vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, trong diễn tập chiến đấu cấp xã, đề mục “Đánh địch đổ bộ đường không” luôn được ưu tiên thực binh.

Trong đó, quá trình thực hành bố trí các bãi phóng nổ rất khó khăn do địa hình ở mỗi khu vực khác nhau, nên khi gây nổ bằng phương pháp truyền thống dễ gây mất an toàn. Năm 2022, anh Phi đã nghiên cứu, chế tạo ra sản phẩm “Thiết bị điều khiển phóng nổ bằng sóng Wifi”. Với thiết bị này có thể dễ dàng điều khiển phóng nổ từ xa bằng sóng Wifi, rất hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Năm 2024, anh Phi tiếp tục nghiên cứu sản phẩm “Thiết bị điều khiển phương tiện cơ giới địch kết hợp với hiệu ứng âm thanh trong huấn luyện, diễn tập”. Qua đó giúp công tác diễn tập có phần thực binh sát với thực tế trong chiến đấu, giảm chi phí đầu tư mô hình phương tiện cơ giới địch, hạn chế được lực lượng tham gia phục vụ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi diễn tập. Sáng kiến này đã tham gia đoạt giải A cấp huyện và giải C hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

“Các sáng kiến trên hầu hết vật tư, linh kiện để chế tạo thiết bị dễ tìm kiếm, các linh kiện điện tử sẵn có trên thị trường và tận dụng trong các thiết bị hư hỏng khác như rơ le điều khiển cần gạt nước ô tô, radio…, giá thành rẻ, hiệu quả sử dụng cao, dễ áp dụng nhân rộng trong lực lượng vũ trang huyện” - anh Phi cho biết.

Thượng tá Trần Quang Trung - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thăng Bình nhận xét, những sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ của đồng chí Thi Minh Phi rất phù hợp với thực tế của địa phương. Qua áp dụng trong các đợt huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang huyện, các sáng kiến giúp giảm được chi phí, cũng như nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.