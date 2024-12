Quốc phòng - An ninh Tăng cường phối hợp cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị thủ trưởng các sở, ngành và địa phương tích cực triển khai hiệu quả công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công an xã triển khai vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở vùng cao. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký ban hành văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; TAND, Viện KSND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến nội dung trên.

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và hội nghị tổ chức tại địa phương.

Các địa phương, sở ngành phối hợp giải quyết tốt những chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do lũ lụt, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người bị mất việc làm…..

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, đình công, lãn công, không để phát sinh vụ việc phức tạp hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh tội phạm và các vi phạm pháp luật do nguyên nhân xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”; thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

Các địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức ký cam kết đối với từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép.

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, lễ hội đầu năm.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị quản lý; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.