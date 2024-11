An ninh trật tự Đảm bảo chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở UBND tỉnh vừa có báo cáo trả trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tổng duyệt lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại huyện Duy Xuyên. Ảnh: X.MAI

Cử tri kiến nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc tỉnh cấp chế độ chính sách đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và chỉ đạo Công an tỉnh sớm tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng này.

Theo UBND tỉnh, việc mua sắm trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 1860 ngày 8/8/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 21/6/2024 của HĐND tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế, đồng thời ban hành Công văn số 3760 ngày 13/9/2024 trình UBND tỉnh và Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí mua sắm trang phục trang bị lần đầu cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công an tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu mua sắm và trang bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định ngay sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tài chính và phê duyệt của UBND tỉnh.

Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở: Ngày 19/6/2024, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2444 về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Cụ thể, Công an tỉnh mở 4 lớp tập huấn tại Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ và Hội An. Các địa phương còn lại giao công an huyện phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh mở lớp cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại địa phương mình, hoàn thành trong năm 2024. Hiện nay, đã có 9/14 địa phương mở lớp tập huấn liên quan.